“違反反壟斷法”，歐盟決定對蘋果罰款7200億韓元. February. 20, 2024 07:57. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 據悉，歐盟（EU）計劃以違反《反壟斷法》的嫌疑，對蘋果公司處以5億歐元（約7200億韓元）的罰款。這是歐盟當局首次對蘋果征收罰款，預計隨著3月份歐洲數字市場法（DMA）的實施，將正式加強對大型科技企業（BigTech）的限制。 《金融時報》（FT）18日（當地時間）援引消息人士的話報道說，歐盟執行委員會決定下月初對蘋果處以5億歐元的罰款。該罰款是因為蘋果強制要求應用程序運營公司采取特定結算方式（In-app結算），給與本公司音樂流媒體服務“蘋果音樂”競爭的其他企業帶來了不利影響。 此次歐盟執行委員會的調查始於2019年瑞典音源流媒體企業“Spotify”向歐盟執行委員會起訴，稱蘋果公司強制要求支付30%的In-app結算手續費，給蘋果音樂的競爭公司帶來了不正當的不利影響。強制進行In-app結算在韓國也成為問題。廣播通信委員會去年10月表示，將對谷歌、蘋果共征收680億韓元的罰款。 此前，歐盟以違反《反壟斷法》的嫌疑，對谷歌公司也征收了超過80億歐元的罰款。《金融時報》分析說：“對蘋果征收巨額罰款，將在3月份實施DMA的同時，重新點燃歐盟和美國大型科技企業之間的戰爭。”

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