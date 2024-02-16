首爾市教育廳：“4年後，首爾小學每6所中就有1所年級招生人數少於40人”. February. 16, 2024 08:17. by 李文秀記者 doorwater@donga.com. 有分析稱，首爾地區每6所小學中就有1所將在4年後成為每學年學生人數在40名以下的“小規模小學”。 根據首爾市教育廳15日公布的2024-2028學年度小學分配計劃，全校240名以下的小規模小學將從今年的69所增加到2028年的101所。這相當於首爾全體小學（604所）的16.5%。教育部將全校學生數在240名以下的學校規定為小規模學校，並分類為合並候選對象。 市教育廳預測，首爾的小學生人數將從今年的36.8104萬人減少到2028年的30.3412萬人，減少約6萬人。隨著學生總數的減少，每所學校的學生數也將減少。今年首爾小學的平均學生數為608名，到2028年將減至496名。 特別是全校學生人數在240名以下的小規模學校，每個年級只有40名學生，因此每個年級只能編兩個班級。市教育廳相關人士表示：“如果班級數減少到兩個以下，放學後上課、運動會、現場學習、其他行政業務等校舍運營就會出現困難。供餐單價也是學生數多才能降低人均價格，因此學生少的學校在經營上必然會遇到困難。”需要多人組隊進行的體育活動也將變得困難。 由於日益嚴重的低生育率和學齡人口減少，預計小規模學校將隨著時間的推移而劇增。首爾地區的年新生兒數從2018年的58074名減少到2020年的47445名、2022年的42602名，4年來減少了25%以上。 像去年關門的首爾市廣津區華陽小學壹樣，合並的學校也勢必增加。市教育廳為了保障學生的授課權，正在討論代替大規模合並，建立分校形態的城市型校園的方案。市教育廳相關人士表示：“在舊市中心或人口老齡化嚴重的地區，小規模學校將大量出現。不久後將宣布包括城市型校園在內的對策。”

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