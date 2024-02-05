放棄低出生率政策不能解決問題. February. 05, 2024 07:40. . 從年初起，朝野政黨發表低生育公約等，有關低生育危機的討論正在積極進行。雖然為時略晚，但這是值得歡迎的事情。政府16年來投入了約280萬億韓元，但出生率在去年下降到了0.78名，因此有必要對期間做錯了什麽進行評論。本報記者們觀察法國、德國、瑞典、日本、匈牙利等國家後，將政策參考內容作為新年企劃“出生率，再回到1.0”系列進行報道，也是因為這個原因。 但最近出版的書和專欄中也有人主張：“至今為止的努力沒有取得成果，因此有必要采取完全不同的方式。” 去年下半年出版的壹本書從提高女性的社會經濟地位中尋找低生育政策失敗的原因，並表示：“受女權主義的影響，更加重視女性個人生活的價值觀擴散，養育的社會價值下降。”此外，該書還要求△廢除優待女性進入社會的所有政策△制定針對中下層男性勞動者的政策。今年年初出版的其他書籍也強調，“提高女奴會降低子女的必要性，誘發低出生率”，並強調限制（無子女家庭）財產權和繼承權、限制單身稅、限制進入公職等強力措施”。 最近還有壹名研究人員在進步傾向的報紙專欄中表示：“如果多給錢，出生率就會上升的‘匈牙利解決方案’是國家把國民視為對刺激有反應的家畜的證據。確切的解決方法就是不要執著於生育、人口，讓國民感到國家正在傾聽個人的痛苦，為各自的幸福加油。”同壹家報紙幾天後還登載專欄稱，“還不如取消低出生率對策”，“相互尊重的人生，創造美好的世界才是首要課題”。 前者是最近部分保守陣營提出的主張，如果女性難以進入社會，就會像以前壹樣留在家庭撫養孩子。但是在當前韓國社會，這不僅不現實，而且從國家的責任就是實現國民自我這壹點來看，也是不可取的。 後者來自部分進步陣營，可能是出於對低生育對策將女性手段化、對象化的排斥感。但是，正如“要想阻止青年們選擇極端，就要建設青年幸福的國家，提高麻浦大橋欄桿或加強巡查沒有幫助”的話壹樣，聽起來不錯，但在政策上卻沒有什麽幫助。另外，沒有專家否認現金性支援會對出生率產生影響。但有人指出，金額增加並不意味著效果成正比，相比長期，只是短期效果。 大部分專家們所說的低出生率解決方法都差不多。其中包括減輕生育、育兒負擔、支援工作和家庭兩立、保障居住、吸引移民等。這些方法在海外得到了驗證。在韓國行不通，是因為介入了房價暴漲等其他變數，而且沒有充分分配資源，讓人足以克服心理上的不安生育孩子。據韓國銀行透露，低出生率預算中除去住宅融資等的純家庭相關政府支出，韓國占國內生產總值（GDP）的1.4%，是經濟合作與發展組織成員國平均（2.2%）的三分之二。 壹名專家表示：“雖然花錢也無法解決，但不花錢也不是解決低出生率的解決方法。應該研究更多、更有效的使用方法。”要想克服低出生率危機，就要選擇正面進攻的方法，同時要擴大支援規模，強化選擇和集中。將未婚男女、不生第壹胎的夫婦、不生第二胎的夫婦等區分後，確定優先順序，實行針對性政策，這樣做才是開始。

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