“蘋果音樂將依托超500萬條的音軌提供‘世界最大的古典音樂目錄’”. January. 30, 2024 07:34. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “多虧了從中學3年級開始使用蘋果音樂，才能聽到很多之前不知道的新音樂和隱藏的名專輯。在得到幫助的過程中，能夠作為合作藝術家進行活動，感到非常榮幸。”（任奫燦） 面向古典音樂的流媒體應用程序“蘋果音樂古典音樂”在上市10個月後的24日在韓國上市。現有的蘋果音樂訂閱者無需追加費用就可以使用蘋果音樂古典音樂。 在應用商店搜索並安裝了蘋果音樂古典音樂應用程序。打開應用程序後，“最新發行”、“單獨公開專輯”、“空間音響”、“各藝人的播放列表”、“時代和體裁”等菜單映入眼簾。 在搜索窗口輸入“普契尼”後，出現了作曲家普契尼代表的畫面，出現了“人氣作品”、“最新專輯”、“藝術家及作曲家介紹”等下位菜單。在“人氣作品”菜單中，可以找到普契尼歌劇各作品的代表唱片。這樣可以縮小範圍進行詳細搜索。可以搜索作曲家、演奏者、樂器、編排、時代等多種分類的類別。雖然不是全部，但在很多專輯中都能看到相當詳細的作品解說和專輯介紹。 在“單獨公開專輯”菜單中，可以欣賞到只在蘋果音樂才提供的專輯，在“古典音樂”菜單中，可以欣賞到蘋果音樂合作藝術家提供的推薦演奏。韓國合作藝術家有鋼琴家孫烈音、任奫燦、趙成珍。還與首爾藝術殿堂、樂天音樂廳、統營國際音樂節結成夥伴關系，接受各機構的企劃演出等內容。在不同藝人、不同類型、不同時代、不同作曲家、不同氛圍的播放列表中，只有感興趣的種類的音樂可以聽壹整天。 還可以欣賞到高音質錄音。對數千個錄音提供192kHz鱷24比特的高分辨率無損音源，還可以體驗到仿佛從四面八方傳來聲音的“杜比全景聲”空間音響。29日下午，在首爾中區蘋果明洞店舉行了蘋果音樂主辦的蘋果音樂古典音樂應用程序說明會。任奫燦示範演奏了肖邦的練習曲《Op.25》中的第11號等3首曲子。他在藝術家親自挑選的播放列表中選擇了斯坦尼斯拉夫•奈高茲演奏的《肖邦敘事曲1號》等。他說：“我選擇了10首左右，這些演奏都給人帶來了‘這就是真正的鋼琴演奏啊’的沖擊。我選擇了這些曲子，希望其他人也能感受到我所感受到的感覺。”在座談會上，蘋果音樂總監喬納森•格魯伯表示：“古典音樂由多名演奏者演奏同壹作品，因此與其他體裁相比，其復雜性更大。多年來，公司構建了數據庫，在2萬名作曲家、11.5萬多首作品、35萬多個樂章、500萬條以上的音軌上運用算法，制作了世界上最好的古典音樂目錄。隨著20萬名以上的演奏家登場，該目錄將繼續增加。”

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