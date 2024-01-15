熟悉的逆轉劇本……德布勞內“王者歸來”，壹傳壹射助球隊逆轉對手. January. 15, 2024 07:49. by 金培中 wanted@donga.com. 凱文•德布勞內（曼徹斯特城隊）在時隔5個月再次出場的英超（EPL）復出戰中，憑借1粒進球和1次助攻的出色表現，帶領球隊反敗為勝，被選為當場比賽最佳球員（MVP）。 14日，在曼城隊與紐卡斯爾聯隊的2023~2024賽季英超客場比賽中，下半場第24分鐘，德布勞內替換隊友貝爾納多•席爾瓦上場。這是德布勞內自去年8月12日與伯恩利隊的賽季揭幕戰中大腿受傷後，時隔5個月再次參加英超比賽。曼城隊方面，本賽季EPL射手榜並列第壹（14球）的埃爾林•哈蘭德自去年12月7日與阿斯頓維拉隊的比賽後，就壹直因腳部疲勞骨折而未能參加比賽。 德布勞內在踏上球場僅5分鐘後就進球得分。在對方禁區弧頂位置，他用壹記極其精準的右腳射門將皮球送入紐卡斯爾隊球門的左下角。這既是將比分扳成2比2平的進球，也是德布勞內本賽季的第壹個進球。德布勞內在下半場補時階段又助攻隊友奧斯卡•鮑伯打入逆轉比分的制勝壹球，幫助球隊取得了勝利。挪威出身的中場球員鮑伯在英超出道後首次嘗到了進球的滋味。隨著宣告比賽結束的主裁判哨聲響起，德布勞內握緊雙拳咆哮起來。賽後德布勞內當選為相當於比賽最佳球員的MOM。 賽後，曼城隊主教練佩普•瓜迪奧拉就德布勞內的現象級表現表示，“德布勞內就是傳奇。他改變了比賽的節奏。曼城隊還需要這樣的球員”，“希望德布勞內在對方球門附近發揮更特別的作用。這不是球隊的戰術，而是個人的能力。”以3比2取得勝利並奪得3連勝的曼城隊以43分（13勝4平3負）的積分上升到了積分榜第2位，與領頭羊利物浦隊（積45分）僅差2分。

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