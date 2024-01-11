“‘過夏酒’是四季都可以喝的傳統酒”. January. 11, 2024 08:22. by 田承勳 raphy@donga.com. “以前壹提起傳統酒，就會想到老人家喝的酒的陳舊形象。但是最近年輕人對傳統酒產生興趣，成為了新的熱門酒。通過Netflix或YouTube接觸韓國酒的海外企業也要求進口。”在京畿驪州設有釀酒廠的“酒我園”是用驪州大米制酒的傳統釀酒廠。特別是該廠以考證並復原像葡萄酒壹樣可以保存10年以上的傳統過夏酒而聞名，如“京城過夏酒”、“都市漁夫”、“酒我蓮花酒”等。“過夏酒的意思是‘過夏的酒（寓意可平安無恙地度過夏日）’。我國古文獻中對過夏酒味道的表述是‘甜烈酒’。過夏酒雖然酒精度高，但甜味也壹直保持，是利用科學釀酒方法誕生的酒。”10年前，酒我園代表姜真熙（音）沈迷於從紅酒學校品嘗到的傳統酒的味道，在韓國傳統家釀酒研究所學習。此後，姜代表考證《飲食知味方》中記載的過夏酒制造方法，創辦了現代化的過夏酒專門釀酒廠。《飲食知味方》是朝鮮時代1670年左右（顯宗11年）被稱為貞夫人安東張氏的張桂香（1598~1680年）整理的關於酒和飲食的書。“過夏酒是像葡萄牙的‘波特酒（Port Wine）’壹樣，在殘留糖分的發酵中間階段添加度數高的酒，使發酵停止的酒。波特酒加入葡萄酒蒸餾酒白蘭地酒，而過夏酒則加入蒸餾過米的燒酒。兩者都是提高糖分和度數，在炎熱的天氣裏也不會變質的酒精強化酒。雖然過夏酒被稱為‘韓國的波特酒’，但事實上過夏酒是更早出現的酒。”酒我園的招牌品牌是“京城過夏酒”。六堂崔南善在1946年發行的《朝鮮常識問答》中指出，平壤的甘紅露、全州的梨姜膏、全羅道的竹瀝膏和衿川的“杜鵑酒”、京城的“過夏酒”是朝鮮的名酒。姜代表說：“在六堂選擇的名酒中，只有前3種被宣傳為‘朝鮮的三大名酒’，事實上六堂選擇了5種酒作為名酒”，“因為過夏酒被遺忘而感到遺憾，所以把‘京城過夏酒’作為品牌。”在酒我園，還推出了與濟州島合作的“濟州海馬酒”、高麗大學助威團的“愛麗斯濁酒（馬格利酒）”、與Channel A釣魚綜藝節目合作的“都市漁夫”等，為吸引MZ壹代顧客，正在積極開發產品。“‘都市漁夫’是裝在口袋風格的瓶子裏，便於去釣魚或野營時喝的京城過夏酒基酒。因為過夏酒的酒精度（20度）有點高，所以冷的時候喝的話，身體馬上就會暖和起來。而且還有甜甜的味道，是適合在寒冷的野外享受活動時喝的酒。”姜代表說：“過夏酒是‘過了夏天也不會變的酒’的意思，並不是壹定要在夏天喝的酒”，“這是壹年四季都能享受的傳統酒。”因此，還推出了春天加入梅花、夏天加入蓮花、秋天加入菊花的香氣、冬天制作純糧酒、用華麗的傳統丹青貼上標簽的過夏酒“酒我”。另外，利用世宗大王陵所在的驪州地區的特性，將25度地瓜燒酒設計成世宗大王在世子時期穿的藍色袞龍袍，將40度燒酒設計成即位皇帝時所穿的紅色袞龍袍。姜代表說：“在Netflix播出的《Paik's Spirit》節目中，看到白種元代表和李準基演員喝我們酒廠的酒的場面後，海外壹直在要求購買”，“隨著全球對韓流的關註越來越大，我們將盡全力復原高品質的韓國傳統酒。”

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