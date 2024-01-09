“窮則無後”的嘲諷……“生孩子的決心”應該變得簡單. January. 09, 2024 08:04. . 據悉，2022年0.78的韓國總和生育率到2023年可能降至0.6左右。這還不到維持人口的最低出生率（2.1）的三分之壹。出生率連續創歷史新低雖然不是近來壹兩天的事情，但依然令人恐怖。 政府也許是迫在眉睫，也出臺了各種政策。如果父母給結婚的子女財產，最多免除1.5億韓元的贈與稅，並提高育兒休職工資。此外不僅有新生兒特別供應，還出臺了新生兒特例貸款。 這樣的政策會有效果嗎？如果看看走與韓國相似道路的日本，壹定程度上會得出答案。家庭社會學研究者、中央大學教授山田正宏認為，日本的低出生對策是以“城市正式職工青年”為對象的，因此失敗。20世紀90年代以後，日本特有的終身雇傭逐漸消失，“收入不穩定的青年男性”大量增加。如果女性的雇傭水平與男性相似，還可以分擔經濟負擔，但地方上的性別雇傭差距很大。也就是說，女性無法解決經濟問題的情況更多。結果，地方上認為，即使結婚，情況也不會好轉，也不可能給子女提供好的環境。這是雇傭不穩定的地方青年們放棄生育的背景。但是育兒休假或保育支援等政策，也是只有已有穩定收入、享受多種基礎設施的城市青年才能享受優惠的政策。 韓國沒在犯類似的錯誤嗎？ 首先，對新婚房資金的贈與稅擔憂只適用於從父母那裏繼承資產的人。連公共銷售住宅在首都圈也要價數億韓元，如果不在保障穩定收入的工作單位上班，特例貸款也是遙遠國度的事情。在中小企業上班的青年上班族，問題不是休假時的工資，而是仍然難以使用育兒休假。 不久前，在網絡社交網絡服務中，“貧窮就不應該生孩子”的主張曾引起爭議。也就是說，如果貧窮，就不能給孩子提供必要的好環境，最終連想要孩子都沒有嘗試過，就會變得不幸。也就是說，不要讓不能好好撫養的孩子“被生下來”。 提出這壹主張的人所說的“好環境”是這樣的。父母能提供支持，孩子可以上補習班，買玩具，偶爾出去吃烤肉，長大後不用打零工，還可以去海外旅行，享受大學生活。那麽，如果每年投入數十萬億韓元的低出生預算，是不是完全可以解決這種願望呢？ 低出生問題最終要得到解決，需要誰都能輕易下定決心生孩子。無論是收入少，還是外國勞工，還是獨自撫養孩子的單親父母，都必須能夠想象到今後能和自己的孩子幸福地生活。希望政府記住，這才是新生兒特例貸款或免除新婚夫婦贈與稅等政策的最終目的。

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