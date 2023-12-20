24連敗！在球場上迷路的底特律活塞隊. December. 20, 2023 09:11. by 金培中 wanted@donga.com. 美國男子職業籃球聯賽（NBA）底特律活塞隊再次未能擺脫漫長的連敗陰影。 19日，底特律活塞隊在與亞特蘭大老鷹隊的2023~2024賽季NBA常規賽客場比賽中，以124比130負於對手。至此，底特律隊的連敗場次已增至24場。底特律隊的主力後衛凱德•坎寧安當天雖然砍下兩隊上場球員中的最高分，同時也是“個人職業生涯新高”的43分，但未能阻止球隊失利。坎寧安在賽後表示：“我想贏。我們球隊應該變得更好。” 底特律活塞隊自10月29日以118比102戰勝芝加哥公牛隊後，已連續51天沒有嘗到贏球的滋味。NBA歷史上最長的連敗紀錄是費城76人隊在2014~2015、2015~2016兩個賽季中遭遇的28連敗。單壹賽季最長連敗紀錄是克利夫蘭騎士隊2010~2011賽季、費城76人隊2013~2014賽季分別留下的26連敗。 19日，東部排名倒數第壹的底特律活塞隊因與亞特蘭大老鷹隊的失利，本賽季失利場次已來到25場（2勝），勝率僅為0.074。NBA兩大聯盟全體30支球隊中，勝率不到1成的球隊只有底特律隊。西部聯盟排名墊底的聖安東尼奧馬刺隊的勝率為0.160（4勝21負）。當天，洛杉磯快船隊以151-127戰勝印第安納步行者隊，取得了8連勝。

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