共和黨根據地得克薩斯州提出“逮捕非法移民並驅逐出境”……民主黨：“最糟糕的反移民法”. December. 20, 2023 09:11. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 與墨西哥接壤的美國得克薩斯州決定從明年3月起實施逮捕非法移民並強制出境的法律。隨著墨西哥等拉美偷渡者急劇增加，美國制定了利用職權予以遣返的州法。執政的民主黨以侵害聯邦政府的權限為由，預告將展開法律鬥爭。 在野黨共和黨所屬的得克薩斯州州長格雷格·阿伯特18日在得克薩斯州南部邊境地區布朗斯維爾的邊境墻前簽署了上個月州議會通過的移民管制法“SB4”。根據這壹法律，州警察或治安官可以逮捕從墨西哥非法越境來到美國的移民。此外，法院可以對這些人下達驅逐令。 阿博特主張：“拜登總統故意放任（非法移民）不管，得克薩斯州不得不自我防禦。”拜登政府為了防止非法移民，追加建設了邊境墻，重新開始了強制驅逐等移民政策路線，但非法移民仍在增加。這種情況下，得克薩斯州自行采取了行動。 民主黨立即表示反對。20多名民主黨眾議員在給法務部的信函中表示，“得州立法侵害了聯邦政府關於移民及外交政策的權限”，敦促對得克薩斯州提起訴訟。在美國，根據聯邦移民法，只有聯邦政府有權驅逐非法移民。有預測稱，非法移民問題將成為明年美國大選的核心爭論焦點之壹。前總統特朗普16日在遊說中對移民者表示厭惡，稱之為“汙染美國的血液”，9月份曾承諾“（如果就任總統）將展開歷史上最大規模的驅逐行動”。

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