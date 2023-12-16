20多歲女性每10名中只有3名表示“有結婚的想法”. December. 16, 2023 09:10. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 據調查，認為壹定要結婚或結婚比較好的20、30多歲女性每10名中只有3名。 據統計廳15日發表的《韓國的社會動向》顯示，在去年的社會調查中，對結婚持肯定態度的20多歲女性占27.5%。這還不到10年前（48.6%）的壹半水平。30多歲女性中回答“壹定要結婚”或“結婚比較好”的比率也僅有31.8%。這比2012年減少了10.6個百分點。 20、30多歲男性對結婚持肯定態度的人還不到壹半。只有41.9%的20多歲男性和48.7%的30多歲男性對結婚持肯定態度。與10年前相比，分別減少了25.1%和13.6個百分點，比女性減幅更大。20、30多歲的男性比女性更快地改變對結婚的態度。他們不結婚的主要原因是“結婚資金不足”，超過30%，所占比率最高。 實際上，青年層的經濟狀況變得更加困難。2021年，20多歲家庭的年平均收入為3114萬韓元，比2018年（3363萬韓元）減少了7.4%。收入比3年前減少的家庭在所有年齡層中只有20多歲的人。相反，20多歲家庭的負債持有額在2022年為5014萬韓元，4年內激增了近壹倍。擁有負債的家庭比率去年為60.4%，比2018年增加了9.6個百分點。

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