以朴世莉名字命名的LPGA大賽即將舉行. November. 18, 2023 09:04. by 金正勛記者 hun@donga.com. 美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽將產生以“高爾夫女帝”朴世莉（45歲•照片）的名字命名的大賽。這是LPGA巡回賽上首次以韓國選手的名字命名賽事。包括5個大滿貫賽事冠軍在內，朴世莉在LPGA巡回賽上取得了韓國選手最多的25個冠軍。朴世莉還擁有韓國選手首次獲得大滿貫賽冠軍和新人獎的記錄。 LPGA巡回賽事務局17日公布了2024年賽季的新賽程。全年共舉行33場比賽，其中“朴世莉洛杉磯公開賽”將於明年3月21日開始在美國加利福尼亞州舉行，為期4天。至此，在LPGA巡回賽上，由退役選手擔任主辦者的比賽增加到了3個。LPGA巡回賽方面解釋說：“朴世莉也將與大滿貫賽事冠軍安妮卡•索倫斯坦（瑞典）、米歇爾•魏（美國•魏聖美）壹起作為LPGA巡回賽的主辦者參與其中”，“總獎金為200萬美元（約26億韓元）的朴世莉洛杉磯公開賽是增加大賽獎金的10場比賽之壹。”朴世莉大賽今年以“DIO Implant洛杉磯公開賽”的名字舉行，總獎金為175萬美元（約22.7億韓元）。索倫斯坦是“安妮卡蓋布裏奇賽”的主辦者，米歇爾•魏是“瑞穗美洲公開賽”的主辦者。 2024賽季LPGA巡回賽將於明月1月拉開帷幕，揭幕戰是18日在美國佛羅裏達州奧蘭多舉行的希爾頓分時度假錦標賽。33場比賽的總獎金為1.1655億美元（約1514億韓元），創下巡回賽歷史新高。

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