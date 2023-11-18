海軍提督、指揮、棒球主帥……夢想著做三件事的人的職業是？. November. 18, 2023 09:02. . “作為男人出生後，有三件事值得去嘗試。分別是成為聯合艦隊司令官、管弦樂隊指揮和職業棒球隊主教練。” 留下這句話的是日本富士產經集團會長水野成夫（1899~1972年）。水野會長1965年收購“國鐵燕子隊”，成為職業棒球隊的老板。因此，該文章題目的正確答案是職業棒球球隊老板。 水野會長在成為球隊老板後，從《富士電視臺》播放的動畫片《鐵腕阿童木》中取名，將球隊的名字改成了“產經Atoms”。Atoms在球隊歷史六年間，在中央聯盟6支球隊中壹次都沒有進入過第4位。水野會長並沒有將“還不如我當主教練”的想法付諸行動。 作為CNN創始人而為人所熟知的球隊老板泰德•特納（85歲）則有所不同。1976年收購美國職業棒球大聯盟（MLB）球隊亞特蘭大勇士隊的他在第二年球隊陷入16連敗後，命令時任主教練大衛•布裏斯托爾（90歲）休假，並親自執掌指揮棒。教練出道戰的結果是1比2敗北。當時38歲的球隊老板特納咬牙切齒地說：“下壹場比賽我們球隊壹定會贏。” 當時MLB事務局以“教練組成員不能持有球隊股份”的規定為依據進行了阻止。特納如果想繼續擔任勇士隊主教練，就必須賣掉球隊的全部股份。特納雖然表示“這壹規定肯定是昨天突然制定的”，但最終還是放下了指揮棒。他還抗辯說：“只要是能夠籌集1100萬美元購買MLB球隊的聰明人，當然也可以擔任該球隊的主教練。” 特納俱樂部主席的話也不是完全錯誤的。實際上，MLB初期並沒有這樣的規定。康尼•麥克（1862~1956年）主教練之所以能成為MLB歷史上最多勝場數（3731勝）的主教練，是因為他還是費城運動家隊（現奧克蘭運動家）的老板。得益於此，他才得以從1901年開始執教50年之久，無需擔心被“炒魷魚”。 每年職業棒球韓國大賽（總決賽）結束後，媒體都忙於稱贊冠軍隊主教練，“同行領導力”（KIA金杞泰）、“尊重領導力”（SK希爾曼）、“韌勁領導力”（鬥山金泰亨）、“大哥領導力”（NC李東昱）、“傾聽領導力”（KT李強喆）、“有準備的領導力”（SSG金圓衡）。但是到去年為止的最近6年間，帶領球隊奪冠的主教練中，下壹年也執掌同壹支球隊的教練只有KT隊主教練李強喆（57歲）壹人。 隨著Sabermetrics（棒球統計學）的發展，如今，幾乎所有關於棒球的事情都可以轉化為數字。但是主教練對球隊成績的影響有多大，目前還不是很清楚。聲稱要闡明這壹點的研究大部分都以“幾乎所有主教練在暴露自己的能力或無能之前都會被撤換，因此無法得出結論”的內容結束。因此，作為男人出生，就應該擔任棒球隊主教練，這是只有成為球隊老板才能說的話。

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