“永遠的同行”，瑞士IOC奧林匹克博物館內豎起跆拳道銅像. November. 17, 2023 08:16. by 金培中 wanted@donga.com. 國際奧林匹克委員會（IOC）奧林匹克博物館內豎起了跆拳道紀念銅像。這是紀念世界跆拳道聯盟（WT）創立50周年，祈願跆拳道與奧運會永遠同行的銅像。 國際奧委會在瑞士洛桑奧運博物館舉行了跆拳道銅像揭幕儀式。包括IOC主席托馬斯•巴赫在內的WT總裁趙正元、IOC委員金在烈（以上人名音譯）等出席了揭幕儀式。在夏季、冬季共35個（夏季28個、冬季7個）的奧運會正式比賽項目中，在奧林匹克博物館設置造型物的項目，只有跆拳道、田徑、足球等10個。 巴赫主席通過祝詞表示：“跆拳道銅像的豎立顯示著，跆拳道在奧運會，以及國際社會上的穩固地位。”趙總裁評價說：“曾經有壹段時間，在提出退出奧運會比賽項目的時候，跆拳道總是最先被提及，但與全世界跆拳道人士攜手，通過大膽的改革和刻骨銘心的自救努力，終於將危機轉化為新的機會。”WT相關人士解釋說：“在奧林匹克博物館內設置造型物的項目的共同點是，與近代奧運會的歷史壹起或被IOC認可為奧運會的核心合作夥伴”，“跆拳道被認可為奧運會核心體育項目。”跆拳道在2000年悉尼奧運會首次被采納為正式比賽項目。 WT設立的跆拳道博愛財團（THF）從IOC那裏獲得了“奧林匹克杯”。奧林匹克杯是在近代奧運會創始人皮埃爾•顧拜旦男爵的主導下於1906年制定的，到今年為止已有117年的歷史。每年頒發給為業余體育普及及奧運會發展做出貢獻的機構或團體。THF持續開展向因戰爭或自然災害而失去家園的難民青少年無償教授跆拳道的教育支援事業。該項目旨在幫助難民在學習跆拳道動作和精神的過程中尋找新的生活希望。

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