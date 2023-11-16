拜登和習近平將在“百年歷史”費羅麗花園會晤. November. 16, 2023 08:28. by 華盛頓=常駐記者文炳基、北京=常駐記者 金基龍 weappon@donga.com、kky@donga.com. 美國總統拜登和中國國家主席習近平當地時間15日在美國舊金山舉行了旨在穩定美中關系的第二次面對面首腦會談。習近平時隔6年零7個月再次訪問美國，拜登向他提出恢復軍事溝通窗口是首腦會談的成功條件。兩國在會談之前發表了應對氣候變化的聯合聲明，正式開始了針對超國家問題的合作。 但很多觀察人士認為，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈馬斯之間的中東戰爭和烏克蘭戰爭、朝俄武器交易、臺灣海峽、南中國海紛爭等全球懸案很難取得進展。有人指出，兩位首腦分別為了競選連任和平息中國社會的不滿，選擇了暫時彌合美中矛盾，同時也有評價稱，“這是歷屆首腦會談中成果期待值最低的會談”。 ● 美國：“不會猶豫與中國合作” 拜登當天上午親自迎接為參加亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議時隔6年零7個月再次訪美的習近平，並舉行了就任後的第二次首腦會談。 此前，拜登在14日啟程前往舊金山之前，就會談成功標準表示：“這是在恢復正常的溝通渠道。目的是在面臨危機時打電話進行對話，讓軍隊當局相互聯系。”白宮國家安全會議戰略溝通協調員約翰·柯比也表示：“談判桌已經準備好了。雖然與中國展開競爭，但如果在特定領域有必要，將毫不猶豫地進行合作。” 據悉，兩國首腦在會談結束後決定不發表聯合聲明，但就恢復軍事領域溝通渠道和成立旨在合作打擊被稱為“僵屍毒品”的芬太尼的工作小組等達成了協議。 路透社14日報道說，拜登政府計劃解除對中國法醫學研究所的制裁。法醫學研究所2020年因涉嫌牽連“新疆維吾爾自治區人權鎮壓”而成為美國政府制裁對象，中國壹直要求解除制裁，作為管制芬太尼的合作條件。拜登政府解除對中國主要機關的制裁事實上尚屬首次。 兩國當天就成立共同應對氣候工作組達成了協議，發表了《陽光之鄉聲明》。這是根據此前負責處理美中氣候變化的美國特使約翰·克裏和中國特使謝振華4日至7日在加利福尼亞州陽光之鄉舉行的會談達成的協議。該聲明中包括美中兩國到2030年將再生能源容量增加3倍的方案等。 ● 急需應對內部危機的中美首腦 作為穩定美中關系的理由，拜登強調了中國經濟蕭條和美中經濟雙贏。他說：“如果處於經濟困難的中國人有不錯的工資職業，對他們和我們都有利。”美國政治專門媒體《政客》報道說：“拜登總統為了集中於以色列、烏克蘭和連任，正在摸索兩國關系穩定化。” 因此，觀察人士認為，在中東戰爭、朝俄武器交易、臺灣海峽等美中立場尖銳的核心懸案上，美中只能是確認分歧。路透社預測說，習近平主席會提及壹個中國原則，將反復要求拜登總統明確表示不支持臺灣獨立。這與去年11月在印度尼西亞巴厘島首腦會談上兩國首腦達成的“巴厘島協議”內容壹致。美國《紐約時報》評價說：“美中通過首腦會談就封鎖朝鮮和防止伊朗擁核等達成協議的時期已經結束。” 此外，由於中國經濟形勢嚴峻，預計雙方還將就美國對華半導體等尖端技術投資及出口限制等問題進行深入討論。路透社分析說，習近平在首腦會談後與美國財界領導人共進晚餐，是因為期待取得這樣的成果。

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