監察院要求檢察機關對貪汙14億韓元國家AI事業費的企業進行調查. November. 11, 2023 08:47. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 相關監察結果顯示，用政府的信息通信振興基金執行人工智能（AI）數據事業的企業相關人士貪汙了事業基金。監查院10日表示，前壹天以業務貪汙等嫌疑向大檢察廳要求調查企業相關人士等3人。 據監察院透露，在以科學技術信息通信部、韓國智能信息社會振興院等為對象實施的“智能信息化事業推進實態”監察中，發現了執行事業的A企業的貪汙事實。 科學技術信息通信部正在進行從2017年開始的10年間投入2.5萬億韓元信息通信振興基金的“AI學習用數據構建事業”。在該事業中，執行用AI捕捉家畜異常行為的數據構築事業的A企業得到了38億韓元信息通信振興基金的支援。 監察院表示，A企業假裝支付了以農戶為對象收集影像數據的費用，實際上貪汙了13.9億韓元的事業費。企業代表B某向智能情報院提交事業執行計劃書，並聯絡了自己的嶽父兼企業內部理事C某及畜產農戶。據調查，負責向農戶執行閉路電視（CCTV）安裝費的其他企業代表D某，先向農戶支付CCTV安裝費，再返還到配偶賬戶等方式貪汙。監察院表示，貪汙資金用於償還貸款等私人用途。

한국어