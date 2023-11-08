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雙胞胎熊貓幼崽在媽媽愛寶懷裏撒歡
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雙胞胎熊貓幼崽在媽媽愛寶懷裏撒歡
Posted November. 08, 2023 08:08
Updated November. 08, 2023 08:08
雙胞胎熊貓幼崽在媽媽愛寶懷裏撒歡. November. 08, 2023 08:08. by 李建赫記者 . 三星物產度假村部門“愛寶樂園”7日公開了7月出生的韓國國內第壹對雙胞胎熊貓和大熊貓媽媽壹起生活的照片。直到最近，雙胞胎熊貓幼崽壹直由母親和飼養員各負責壹只，輪流照顧，但出生120天後，兩只熊貓都交給了母親。大熊貓媽媽愛寶正在照顧睿寶（老大）和輝寶（老二）。愛寶樂園提供。
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三星物產度假村部門“愛寶樂園”7日公開了7月出生的韓國國內第壹對雙胞胎熊貓和大熊貓媽媽壹起生活的照片。直到最近，雙胞胎熊貓幼崽壹直由母親和飼養員各負責壹只，輪流照顧，但出生120天後，兩只熊貓都交給了母親。大熊貓媽媽愛寶正在照顧睿寶（老大）和輝寶（老二）。愛寶樂園提供。
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