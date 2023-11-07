美國總統選舉搖擺州調查，特朗普5勝1負……“無法相信拜登經濟”. November. 07, 2023 08:10. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 在距離明年11月5日舉行的美國總統選舉還有壹年之際，在決定選舉勝負的“搖擺州”輿論調查中，現任總統拜登大部分落後於前總統特朗普。在被認為是選舉核心爭論焦點的經濟和外交政策評價中，更多的人認為特朗普更有能力。執政民主黨內部對拜登的選舉競爭力提出懷疑，甚至有人聲稱拜登應自行放棄連任挑戰。 ● 6個搖擺州，5州拜登處於劣勢 美國《紐約時報》10月22日至本月3日實施並於5日發表的6個搖擺州民意調查結果顯示，48%的人表示，如果拜-特對決將選擇特朗普，特朗普領先拜登（44%）4個百分點，超出誤差範圍。從地區來看，特朗普在賓夕法尼亞、佐治亞、密歇根、亞利桑那、內華達等5個州領先拜登4-11個百分點。拜登僅在威斯康星州比特朗普高出誤差範圍內的2個百分點。 《紐約時報》預測，如果搖擺州的這種輿情持續到明年大選，特朗普將獲得300張選舉人票，遠遠多於270張“魔法數字”（要想當選必須確保的選舉人票數）。 雖然拜登把自己的經濟政策“拜登經濟學”和能夠管控中東戰爭的安全感作為競選連任的核心，但他在這兩個領域得到的評價也低於特朗普。對於“兩名候選人中更信任誰的經濟政策”，6個搖擺州中59%的選民選擇特朗普，拉開了與拜登（37%）的差距。對於以色列和巴勒斯坦武裝團體哈馬斯之間的中東戰爭，50%的受訪者認為特朗普會解決得更好，選擇拜登的只有39%。 相反，對於“成為有能力的總統是不是太老了”，拜登得到回答“是”的比率（71%）遠超特朗普（39%）。《紐約時報》分析說：“美國人對特朗普的看法沒有改變，但對拜登國政運營的不滿正在高漲。” ● 奧巴馬幕僚：“拜登應停止競選連任” 對於美國權威日報《紐約時報》的輿論調查，民主黨內部認為“拜登風險”成為現實，出現了動搖的氛圍。曾負責前總統奧巴馬競選戰略並引領勝利的前白宮高級顧問大衛·阿克塞爾羅德當天公開主張拜登應退出2024年總統選舉。他在社交媒體X（推特的現名）上表示：“拜登必須決定（參選）是對自己最有利還是對國家有利。” 拜登競選團隊的發言人凱文·穆尼奧茲提出了反駁意見。他在美國網絡媒體“AXIOS”上表示：“過去（民意調查企業）蓋洛普在大選壹年前也曾預測奧巴馬候選人將以8個百分點的差距敗北，但壹年後輕松獲勝。” 甚至有報道稱，在最近的輿論調查中占據優勢的特朗普，如果再次當選，開始制定以處罰政治背叛者為目的的“黑名單”。《華盛頓郵報》當天援引壹名不願透露姓名人士的話報道說，壹旦特朗普再度執政，曾經是其親信的前白宮辦公廳主任約翰·凱利、前法務部長威廉·巴爾、前參謀長聯席會議主席馬克·米利等人將成為調查對象。據《華盛頓郵報》報道，特朗普還計劃任命特別檢察官向拜登總統及其家人施壓，並正在尋求利用“暴動鎮壓法”來應對反對自己就職的示威。

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