“新冠疫情導致孩子語言發育遲緩”……讀書補習班比英語班更受歡迎. November. 07, 2023 08:09. by 李采完記者、首爾大學經濟學部四年級實習記者金松賢、中央大學公共人才系結業實習記者林在赫 chaewani@donga.com. “現在甚至是語文教育比英語教育更重要。” 有兩名小學低年級子女的李貞賢（音，43歲）說：“可能是因為新冠疫情鼎盛時期沒有面對面授課，孩子出現了基本的國語能力不足的現象，所以開始送孩子們到讀書學院。”李貞賢還說：“可能是新冠疫情期間，用平板電腦看書多於紙質書籍成了習慣才這樣的吧。現在上讀書學院已經壹年左右，正確使用主謂關系的語法和詞匯能力大幅提高。” ● 家長們送孩子去讀書補習班而不是“英語幼兒園” 位於首爾市江南區某公寓小區的讀書學院。記者上月底來到該讀書學院，十多名小學低年級學生各自從書架上拿出壹本書，專心讀書。小男孩李某（9歲）挑了壹本《我為什麽》讀了起來，翻書時看到“過勞”壹詞後，也許是不能理解，連連搖頭問道，“這是什麽意思？”壹旁看著的老師解釋說：“過勞意味著幹活太多非常疲勞。‘過’通常意味著“太多”，‘過食’也意味著‘吃了太多’。”李某的父親老李（42歲）說：“如果讓孩子在家看書，孩子只會坐著在那裏翻頁，完全理解不了內容。從今年7月開始，為了培養讀書的習慣，開始送孩子去讀書。” 像這樣，最近壹邊進行讀書指導壹邊教授詞匯和論述等的讀書學院在學生家長中大受歡迎。在慶尚北道龜尾市運營讀書補習班的院長朴恩熙（音，48歲）表示：“每周都會接到幾通擔心孩子的閱讀理解能力下降的家長打來的咨詢電話。最近周圍也不斷出現讀書補習班。” ● 發育遲緩的兒童在4年內翻番，國語課外輔導費也隨之增加 有分析稱，最近兒童青少年在語言發展上遭遇困難，因此對讀書補習班的關心大為提高。近幾年來，隨著新冠疫情的擴散，非面對面文化擴散、習慣於戴口罩等原因，兒童青少年通過面對面溝通培養語言能力的機會減少。此外觀看短視頻代替閱讀文字的文化的形成，也是阻礙語言發展的原因。 國會保健福利委員會所屬的正義黨議員姜恩美10月24日從健康保險審查評價院收到的資料顯示，0-19歲的發育遲緩診療患者2018年為6.0957萬名，2022年增至11.6838萬名，4年內增加接近翻番的5.5881萬名（91.7%）。今年僅上半年就達到10.1228萬名，預計會連續5年呈增加趨勢。 對此，家長們開始對讀書補習班等國語教育掏腰包。統計廳今年3月發表的《2022年小學、初中、高中課外輔導費調查結果》顯示，國語課外輔導費增加率最高。支出規模以全體學生為準，英語為12.3萬韓元、數學為11.6萬韓元、國語為3.4萬韓元，與前壹年相比，國語、英語、數學的增長率依次為13.0%、10.2%、9.7%。 ● 專家：“應通過讀書教育增加面對面溝通機會” 專家們建議，作為幫助兒童青少年發展語言的方法，應通過讀書教育增加面對面溝通。西京大學兒童學系教授申惠媛（音）表示：“為了讓孩子通過語言很好地表達自己的想法和感情，不僅條理上的溝通能力很重要，閱讀理解能力也很重要。讀書有助於培養閱讀理解能力和創造力。” 韓國語言康復師協會會長李恩京（音）表示：“並不是單純的閱讀能力下降，而是由於面對面溝通不足，有些兒童青少年無法正確理解書籍。應通過面對面讀書教育，增加培養溝通能力的機會。” 首爾教育大學國語教育系教授李在承（音）建議：“對於熟悉了非面對面文化的孩子們來說，需要有人幫助他們養成讀書習慣。政府應進壹步普及符合學生水平的不同水平的圖書，教師們應該教育學生具備集中讀書的能力。”

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