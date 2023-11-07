李俊錫“不要再想著給不相幹的人吃藥”……非尹派系：“極端言行”. November. 07, 2023 08:09. by 趙權衡記者 buzz@donga.com. 對於國民力量前代表李俊錫用英語對來訪的革新委員長印曜翰的發言，黨內外出現了“種族歧視”、“仇恨言論（對特定人種的厭惡發言）”的爭議。雖然李代表的立場是“想精確細膩地表達”，但有人指出“這是應該公開道歉的事件”。李代表當天繼續批判印委員長，稱這是“強行捏合秀”。 李代表6日在臉書上沒有提及相關爭議，而是再次針對印委員長說：“不要再想著避開患者，卻想要給不相幹的人吃藥。” 相反，黨內非尹（非尹錫悅）派系的曹海珍議員當天在BBS廣播中表示：“如果繼續進行極端的思考或言行，將很難成長為優秀政治家。”該黨的洪碩晙議員說：“李代表用英語對印委員長講話，是不把對方視為韓國人。”該黨最高委員張禮燦（音譯）也在A頻道節目中表示：“（如果是美國政治家）種族歧視醜聞將會傳開，政治生命也會結束。”黨外也有人評價說：“這是明顯的種族歧視。”還有人指出，李代表的政治舉動存在問題。新黨“新選擇”發言人郭大中（筆名奉達號•音譯）前壹天在臉書上表示：“李前代表經常越線。誰會願意和這樣的人攜手呢？”美國耶魯大學精神健康醫學科助理教授羅鐘浩前壹天在臉書上表示：“李代表不夠資格當政治家，應該公開道歉。”但是，非尹派系的河泰慶議員表示：“甚至說引發種族歧視爭議，這就有點過了。對印委員長來說，韓語很方便，但李代表好像有點誤會，所以失誤了。但硬說是種族歧視，就有點過了”。 4日，印委員長訪問釜山脫口秀活動現場，李前代表叫他的英文名字“Mr.Linton”後，然後用英語說“真正的患者在首爾”等。印委員長當天在A頻道油管頻道上表示：“把我當成了外國人，感到辛苦又遺憾。” 對於李前代表聲稱在準備創建新黨的過程中接觸非明系（非李在明派系），共同民主黨議員禹相虎在油管頻道“金於俊的新聞工廠”上表示：“這是狗屎發言”，“（非明系）們說‘這是胡言亂語’。”

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