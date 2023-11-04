向7人捐贈器官後離開人世的3個孩子的母親. November. 04, 2023 08:03. by 李智雲記者 easy@donga.com. 3個孩子的母親、慈祥的妻子、40多歲女性向7人捐贈器官後離開了人世。據悉，她生前曾對家人說，“如果最後時刻能給某人帶來幫助，就‘毫不猶豫地’捐贈器官。” 3日，韓國器官組織捐贈院表示，捐贈者趙美英（47歲）於上月1日在首爾恩平區恩平聖母醫院捐贈心臟、左右肺、肝臟、左右腎臟、左右眼球後離開了人世。趙某在9月24日感到頭暈暈倒後，被送往醫院，但被診斷為腦出血，陷入了腦死亡。趙某的丈夫李哲浩（音）根據妻子生前的意願決定捐贈器官，子女們也同意說：“比起留下壹把灰，媽媽更希望救活某人的生命，以另壹種方式活下來。”韓國器官組織捐贈院長文仁成表示：“向在生命的最後壹刻承諾進行器官捐贈的捐贈者，以及為實現這壹承諾而同意捐贈的遺屬表示感謝。”

한국어