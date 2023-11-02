不道德婚姻的終結. November. 02, 2023 08:56. . 狗血劇般的結婚故事古今中外隨處可見。18世紀英國著名畫家威廉•霍加斯畫了諷刺當代上流階層婚姻世態的《時髦的婚姻》系列作品，獲得了很高的人氣。《兩人密談》（1743年•照片）是由共6幅組成的系列作品中的第二幅畫作。 畫面上出現了剛剛結婚的上流層年輕夫婦。昨晚發生了什麽事情？用繪畫和高級家具裝飾的豪華室內亂成壹團。丈夫頭頂上的掛鐘指向12點。雖然分不清是白天還是晚上，但睡醒的仆人們正以無語的表情收拾屋子。昨晚丈夫在外面放蕩了壹夜，回到家已經筋疲力盡，小狗從插在他夾克口袋裏的女帽子裏聞到外遇的味道，正在哼哼唧唧。可能是想告訴女主人。但是妻子看起來並不關心。妻子也通宵玩紙牌，與其他男人鬼混，所以兩腿分開，享受著慵懶的心情。彼此都不關心，兩人為什麽結婚呢？畫家在第壹幅畫中給出了答案。男人是因奢侈和盲目投資而瀕臨沒落的貴族之子。女人是夢想通過結婚提高身份的富商的女兒。女子憑借巨額的陪嫁財產獲得了貴族身份，男子家庭也因此擺脫了破產危機。壹言以蔽之，這是根據彼此需要的政治婚姻。 夫妻倆最後怎麽樣了？畫家在接下來的畫作中像壹部電視劇壹樣生動地展現了不道德的政治婚姻的結束。因放蕩的生活而患上梅毒的丈夫雖然目睹了妻子外遇的場面，但反而被那個男人殺害。自己的情夫因殺人罪被判處死刑後，女性也做出了極端選擇。不是為了愛情，而是為了錢和身份而選擇的結婚。畫家通過畫傳達了結局不可能好的警告。

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