俄羅斯親巴勒斯坦示威隊闖入機場，圍住以色列發客機引發騷亂. October. 31, 2023 09:56. by 趙은아 achim@donga.com. 來自俄羅斯的親巴勒斯坦示威隊闖入機場，圍住來自以色列的客機發動暴亂，聲稱“搜捕以色列人”。以色列軍隊正式投入加沙地面戰後，反以色列的示威強度正在加大。 據美聯社報道，當地時間29日下午，壹架以色列起飛的客機在俄羅斯西南部達吉斯坦共和國馬哈奇卡拉機場降落的消息壹傳出，數百名手持巴勒斯坦國旗的人沖破圍欄，闖入入境處和機場跑道。據上傳到社交媒體的視頻顯示，數十人擅自跑到跑道上，圍住從以色列抵達的俄羅斯航空公司“紅翼”客機，揮舞著巴勒斯坦國旗高喊。據悉，相當壹部分人用阿拉伯語高喊“Allahu Akbar”（真主至大）。壹些人搖晃停放的車輛。另外，他們還在入境處行李領取臺和安檢臺等處胡亂尋找以色列人。 騷亂事件在警方接到機場報案，出動兵力後才得到控制。達吉斯坦共和國保健部表示，該騷亂導致20多名警察和民間人士受傷，其中2人傷情嚴重。地區航空廳表示，截至下月6日，馬哈奇卡拉機場將停止運營。 以色列總理本雅明•內塔尼亞胡29日晚發表聲明說：“希望俄羅斯當局保護所有以色列公民和猶太人的安全，對暴徒和針對猶太人的粗暴煽動果斷采取行動。”達吉斯坦共和國當局雖然表示支持巴勒斯坦，但敦促居民不要參加示威。 支持巴勒斯坦、批評以色列的示威在世界很多地方持續不斷。據路透社報道，要求中東戰爭休戰的示威28日在英國倫敦、法國馬賽、丹麥哥本哈根、意大利羅馬等地舉行。在新西蘭惠靈頓，1000多名手持巴勒斯坦國旗和寫有“自由巴勒斯坦”橫幅的市民向國會行進。 越來越多的人擔心這樣的示威會助長反猶太主義。據英國《衛報》報道，歐盟（EU）基本權利局局長邁克爾•奧普拉赫蒂30日警告說：“反猶太主義是根深蒂固的種族歧視主義。”

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