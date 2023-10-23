繼40萬億韓元後，韓國和沙特又簽21萬億韓元投資協議. October. 23, 2023 08:19. by 張寬錫 jks@donga.com. 以正在沙特阿拉伯進行國事訪問的尹錫悅總統與沙特王儲兼首相穆罕默德·本·薩勒曼的首腦會談為契機，韓國與沙特之間將追加簽訂156億美元（約21萬億韓元）規模的經濟諒解備忘錄。這與去年11月本·薩勒曼訪韓時簽署的26個諒解備忘錄中的290億美元（40萬億韓元）是兩碼事。這反映了兩國領導人把傳統能源合作擴大到清潔能源、氫氣合作、基礎設施-安保領域的信任和合作意誌。隨著以色列和巴勒斯坦哈馬斯之間的紛爭加劇，從加強能源合作的角度出發，韓國石油公社決定在蔚山儲備基地儲存阿美石油公司之間的530萬桶原油。 尹錫悅是首次對沙特進行國事訪問的韓國總統，當地時間21日與本·薩勒曼舉行了正式歡迎儀式、首腦會談、國賓午餐協定及諒解備忘錄交換儀式。在兩國首腦的見證下，產業通商資源部、產業部和沙特政府簽署了氫氣綠洲合作倡議、加強統計合作的履行項目協議。總統經濟首席秘書崔相穆表示：“將利用清潔氫氣生產、流通、利用等價值鏈各工作組，系統地支持兩國合作。”包括能源、尖端產業和制造業、金融、文化等領域，兩國企業之間簽署的諒解備忘錄多達50多件。 繼去年11月之後再次與本·薩勒曼見面的尹錫悅表示：“兩國超越了傳統的能源合作和資源進出口關系，正在向成套設備建設、氫氣供應網等多個領域實現合作多元化。今後在氫氣供應網或新再生能源領域，兩國合作的潛力很大，因此政府層面應該具體化協商。” 據悉，兩國首腦還把以色列-哈馬斯戰爭和朝核等國際和平、安保問題列入了議題。尹錫悅特別就朝核問題的合作表示：“沙特壹直堅持在國際舞臺上堅定支持核不擴散的立場，因此大韓民國在阻止朝核、導彈挑釁及其開發方面，將與沙特積極合作。”崔相穆從加強能源安保的角度出發，就追加儲備530萬桶的合同解釋說：“在能源價格不穩定性和能源供應安全性變得重要的時刻，首腦間的合作討論意義深遠。”

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