連續兩年未能進軍秋季棒球的舊金山隊，與MLB首位女助教納肯進行“主帥面試”. October. 17, 2023 08:16. by 黃奎引 kini@donga.com. 美國職業棒球大聯盟（MLB）154年歷史上能否誕生首位女主教練？ 美國體育專門媒體《Athletic》16日報道說：“舊金山俱樂部與球隊首席助教艾莉莎•納肯（33歲•照片）進行了主教練面試。”球隊也立即承認了這壹事實。MLB.com報道說：“納肯教練是第壹個被公開接受MLB主教練面試的女性。”舊金山巨人隊連續兩年未能進軍“秋季棒球（季後賽）”後，撤換了主教練蓋夫•卡普勒（48歲），正在尋找新的主教練。 學生時期以壘球選手而名聲大噪的納肯教練2014年作為前臺職員進入了舊金山俱樂部，2020年當時在卡普勒出任球隊主教練的同時，她成為了球隊首席助理教練。納肯教練是第壹位成為MLB正式助教的女性。納肯教練幫助卡普勒主帥，主要負責替補作戰。舊金山巨人隊在2021年以18個替補本壘打刷新了MLB歷史最高紀錄。去年4月13日，在主場比賽中，壹壘教練安托安•理查森（40歲）被罰下場後，納肯教練接替了他的位置，並留下了MLB歷史上首位女助教踏上球場的記錄。 但是，由於納肯教練是預定於明年2月10日分娩的孕婦，因此很多人預測她就任主教練並不容易。納肯教練因為害喜嚴重，在本賽季後半期請了2周的假。對此，納肯教練表示：“不想這麽快就想到那裏”，“也有不少（男性）教練在賽季中孩子出生後請假。我認為產後也不會因為身體狀況而不能展開工作。”舊金山隊除了納肯教練外，還與現有的3名教練組成員進行了主帥面試。

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