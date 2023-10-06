通過喜劇片回歸的周潤發：“沒有電影就沒有我”. October. 06, 2023 08:58. by 崔智善 aurinko@donga.com. “來到這個世界的時候什麽都沒帶，所以去的時候什麽都不帶也可以吧。現在對我來說，中午和晚上兩碗白米飯就夠了。因為患有糖尿病，所以偶爾只吃壹碗。” 5日，演員周潤發（68歲）在釜山海雲臺區KNN劇院舉行的記者會上笑著說。周潤發在前壹天開幕的第28屆釜山國際電影節（BIFF）上獲得了“年度亞洲電影人獎”。據悉，2018年宣布將捐贈全部財產56億港元（當時8100億韓元）的他，17年來壹直使用壹部手機，穿著拖鞋乘坐地鐵等，生活非常簡樸。他說：“不是我，而是我妻子捐贈的。我辛辛苦苦掙來的錢，不想捐款。現在應該拿零花錢生活”，哭喪著臉，場內爆發出壹陣爆笑。 今年迎來出道50周年的周潤發在BIFF上通過名為《周潤發的英雄本色》的特別企劃節目與觀眾見面。釜山電影節期間將上映《英雄本色》（1986年）、《臥虎藏龍》（2000年）和時隔5年推出的新作《別叫我“賭神”One More Chance》共3部作品。在喜劇家庭電影《別叫我“賭神”》中，他飾演了在澳門經營美容院的長發單身父親、壹個撫養患有自閉癥的兒子的父親的角色。對於喜歡他喜劇演技的影迷來說，這是壹部令人高興的作品。他說：“好久沒演這種題材了，所以我也很喜歡這部電影。我喜歡講述父子之間感情的電影。” 雖然作為演員生活了50年，但他既沒有作為頂級明星的自滿，也沒有對過去感到後悔。他說：“我相信‘壹切都是幻像，只有現在這壹瞬間才是真的’的佛學概念。我喜歡‘活在當下’這句話。只想著現在。”他還說，“從特別的視線來看，可能人們會認為我是超級明星，但我只是壹個極其平凡的人。” 只是無法隱藏對演技的深愛和欲望。他回憶說：“沒有電影就沒有周潤發”，“因為我沒上幾年學，所以電影給我帶來了任何事物都不可比擬的大世界。”他反問道“如果我再拍50年的電影，還有人會看嗎”，並笑著說“應該經常來韓國接受美容手術”。 他還表達了對停滯不前的香港電影界的惋惜之情。他說：“因為有審查制度的存在，香港導演制作電影相當困難。”他還說：“創作自由是韓國電影的最大競爭力。”對於7月傳出的健康異常說，他辟謠表示，“將參加12月在香港舉行的半程馬拉松比賽。來到釜山後，早上連續兩天跑步，明天上午也會跑10公裏。” 中國演員範冰冰（42歲）也帶著復出作品《綠夜》來到了釜山。範冰冰在2018年卷入逃稅爭議後突然銷聲匿跡，出現了死亡說、失蹤說。中國官方表示，已對她處以了約8.83億元的罰款。此後的5年裏是空白期。她在當天的記者會上表示：“就像人類的生命周期壹樣，生活也有起伏。這是壹段讓自己沈著冷靜的時間。” 範冰冰試圖通過《綠夜》實現演技變身。她此次飾演的角色與之前幹練、進取的女性不同，過著像羅圈壹樣的生活。在該影片中，她飾演的“靜霞”是壹名在仁川客運港安檢隊工作的女性，因丈夫（金英浩飾）的暴力感到無力，之後她與自由隨性的綠發女人（李周映飾）相遇後發生了壹系列故事。該片由韓帥導演執導，在韓國拍攝。預計今年內上映。

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