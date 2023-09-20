老師的肋下. September. 20, 2023 09:37. . 西方畫家們不知從何時開始逐漸打破了不能再現神聖對象的禁忌。意大利作家米開朗基羅•梅裏西•達•卡拉瓦喬的《聖徒托馬斯的懷疑》也是喚起這壹事實的特別畫作之壹。 他的畫以《約翰福音》中耶穌十二弟子之壹的托馬斯的懷疑為主題。托馬斯聽到耶穌復活的消息也不相信。“除非我親眼看到他手上的釘痕，把我的手指伸進釘痕裏，再伸手摸摸他的肋下，否則我絕不會相信。”因為他是重視理性和經驗的人。壹個星期，不，八天後耶穌出現並告訴他。“把妳的手指放在這裏，看看我的手。伸出妳的手放在我的肋下。然後請消除懷疑，相信它。”故事到此為止。 但是《約翰福音》中雖然有耶穌讓把手伸進傷口的話，但並沒有說托馬斯真的那樣做了。“妳看著我才相信嗎？”正如耶穌所暗示的那樣，托馬斯只有在親眼看到老師後才能消除疑慮。因此，卡拉瓦喬算是畫了福音書沒有說的。 從畫中可以看出，托馬斯正在把食指伸進老師的肋下，確認是否屬實。額頭都起皺了，眼睛都瞪大了。另外兩名弟子也是同樣的面貌。耶穌低下頭，用左手抓住托馬斯的右手，不知道是把徒弟的手指推到傷口裏，還是因為痛苦而抓著不讓再進壹步。耶穌的臉可能是因為連弟子都不相信自己的現實，顯得又悲傷又憔悴。 雖然現在還不知道是否壹定要畫這樣的畫，但卡拉瓦喬隱隱表露出，只有把畫推給我們，摸摸留有釘痕的手，把手伸進被矛刺破的肋下，才能相信托馬斯就是我們自己。

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