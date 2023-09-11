痛苦消失的世界裏吹來的血風. September. 11, 2023 08:27. . 未來的某壹天，世界上出現了完美的止痛藥“NSTRA-14”。由於這種既沒有中毒性也沒有副作用的止痛藥，現在沒有人抱怨疼痛。痛苦消失後，仿佛天國降臨了。但是，反對完美止痛藥的新興宗教“教團”即將登場。教團主張“痛苦使人類變得像人壹樣”，並對制造NSTRA-14的制藥公司職員進行恐怖襲擊。夢想著沒有痛苦的世界的他們出面對抗，殺害了教團領導人。沒有痛苦的社會真的是天堂嗎？圍繞痛苦展開的這場鬥爭最終又將走向何方？ 上月31日出版的鄭寶拉作家（47歲）的長篇小說《關於痛苦》（茶山書屋•照片）描繪了痛苦消失的世界。在想象未來的科幻（SF）中，鄭作家出版了充滿令人脊梁骨發涼的恐怖敘事的獨特作品，這次他又增加了追蹤殺人事件秘密的驚悚片。鄭作家8日在電話采訪中表示：“我想生動地描繪出痛苦消失後，重新開始渴望痛苦的世界的樣子。” “人類有身體和感覺，所以能感受到快樂和痛苦。我想讓大家知道，痛苦和快樂的根源是壹樣的。” 鄭作家之所以苦苦思考痛苦這壹話題，是因為2009年他在美國印第安納大學專攻斯拉夫文學，並撰寫博士論文。安德烈•弗拉托諾夫（1899~1951年）等俄羅斯作家為了擺脫當時在俄羅斯內部蔓延的痛苦，寫了烏托邦小說。俄羅斯民眾在經歷因沒有糧食而餓死的生活和血腥的俄羅斯革命後，開始詢問人類的痛苦，俄羅斯作家們開始夢想這種痛苦消失的烏托邦。 “2018年美國的壹個SF活動中，聽到毒品性鎮痛劑的問題，再次思考了痛苦。參加1991年海灣戰爭、2018年阿富汗戰爭的美國軍人為了治療受傷後遺癥服用毒品性鎮痛劑，最後變成吸毒者了。最近在韓國社會也廣泛傳播異丙酚等毒品性鎮痛劑，這壹點也對我的創作產生了影響。” 她說：“之所以在小說中描繪新興宗教‘教團’，是因為像最近引起爭議的宗教團體JMS壹樣，越是痛苦的社會，人們就越會陷入邪教”，“意識到在這個時代，夢想痛苦消失的烏托邦的人仍然很多，所以開始寫作品。” 鄭作家去年憑借著短篇小說集《被詛咒的兔子（Cursed Bunny）》入圍英國布克獎國際部門的最終候選名單，備受矚目。布克獎與諾貝爾文學獎、法國龔古爾獎並稱為世界三大文學獎。她將於12日（當地時間）在德國柏林國際文學慶典上，就韓國的幻想文學進行演講。 “海外讀者對古代神話傳說對現代韓國的幻想文學產生的影響非常感興趣。今年5月，我也重新詮釋了九尾狐傳說，出版了長篇小說《狐》（ITTA出版社）。下壹部長篇小說將講述鬼神故事。”

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