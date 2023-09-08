韓國小學生憂郁癥5年內將近翻倍……“受新冠疫情期間孤立的影響”. September. 08, 2023 08:36. by 趙健熙 becom@donga.com. 接受憂郁癥治療的小學生（6-11周歲）在5年間增加了將近壹倍。同期自殺的小學、初中、高中生（6-17周歲）為822人。這可能是因為受到新冠疫情的影響、被孤立生活的時間較長。 國會保健福利委員會所屬議員金元二（音，共同民主黨）7日從國民健康保險公團收到的資料顯示，因憂郁癥接受健康保險診療的6-17周歲人群從2018年的23347名增加到了2022年的37386名，增加了60.1%。 其中增加比率最高的年齡段是相當於小學生的6-11周歲。從1849人增加到3541人，足足增加了1.9倍。12-14周歲的憂郁癥患者從5893人增加到9257人，15-17周歲的憂郁癥患者從15605人增加到24588人。 教育部向金元二提交的資料顯示，小學、初中、高中學生自殺者從2018年的144人增加到2022年的193人。特別是，在此期間自殺的小學生從3人增至11人。從2018年到2022年的5年間，822名小學、初中、高中生自殺原因，扣除不詳（246件）之外，學業、前途問題最多，達167件。其次是精神健康醫學科問題（161件）和人際關系問題（134件）。學校暴力引發的自殺事件也多達19起。 專家們認為，受新冠疫情的影響，學校長期關閉，學生們在交友關系中很難得到社會支持，因此出現了這樣的結果。韓國從2020年2月到去年3月關閉學校的時間為79周，在經濟合作與發展組織成員國中僅次於墨西哥（81周）。首爾醫療院精神健康醫學科科長李海宇（音）表示：“醫療現場因小兒青少年試圖自殺而提出的緊急住院要求正在增加。為了恢復精神健康，急需改善心理咨詢支援等制度。”

한국어