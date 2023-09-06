金正恩下周訪俄……與普京舉行“武器交易”會晤. September. 06, 2023 08:42. by 申圭鎮記者、申振宇記者、華盛頓=常駐記者 文炳基 niceshin@donga.com、niceshin@donga.com,newjin@donga.com. 據悉，朝鮮國務委員長金正恩將以出席10日至13日在符拉迪沃斯托克舉行的東方經濟論壇為契機訪問俄羅斯，討論提供用於烏克蘭戰爭的武器等軍事合作。 韓國政府高層官員5日在與《東亞日報》的通話中表示：“情報部門事先掌握了金正恩委員長考慮下周訪問俄羅斯的動向。”另壹位官員表示：“朝鮮上個月第二次軍事偵察衛星發射失敗時，金委員長訪俄的討論正在加速進行。”韓國政府認為，俄羅斯因烏克蘭戰爭長期化俄羅斯迫切需要彈藥等武器，朝鮮則因接連發射偵察衛星失敗迫切需要金委員長宣稱的確保核動力潛艇相關技術，雙方的需求壹拍即合，因此很有可能加快了首腦會談的步伐。 韓國政府認為，金正恩很有可能乘坐專列前往俄羅斯。如果此次訪俄得以實現，將是金正恩2019年2月河內朝美首腦會談“無協議”之後的同年4月訪問符拉迪沃斯托克後，時隔4年零5個月再次前往海外。朝鮮似乎不久後將和俄羅斯、中國壹起舉行三國海上聯合軍演，預計以韓半島為中心的東北亞地區將劇變成為“韓美日對朝中俄”新冷戰格局的最前線，軍事緊張感將有所提高。 美國《紐約時報》當地時間4日援引美國政府有關人士的話報道說，金正恩有可能以出席東方經濟論壇為契機，在海參崴與普京舉行會談，並訪問距離此地約1500公裏的沃斯托奇尼宇宙基地。美國白宮當天也通過聲明表示：“據情報，金正恩期待在俄羅斯繼續進行包括首腦級外交在內的追加武器協商。”沃斯托奇尼宇宙基地是俄羅斯新建設的尖端宇宙基地。韓國政府消息靈通人士評價說：“對於急需發射與洲際彈道導彈技術原理相同的偵察衛星的金委員長來說，這可能是最佳訪問地。” 最近，金正恩開始打開因新冠疫情而封鎖的國境，他之所以選擇俄羅斯而不是中國，是因為他認為烏克蘭戰爭後因國際社會制裁而被孤立的俄羅斯將更加積極地轉移核動力潛艇等尖端軍事技術。 韓國總統室相關人士就朝俄首腦間武器交易的可能性批評稱：“相比單純的朝俄首腦見面，更關註武器供應等問題。朝鮮向俄羅斯提供常規武器，俄羅斯向朝鮮提供核潛艇等尖端技術的行為，是對包括韓國在內的自由陣營的威脅。”

한국어