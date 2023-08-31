官僚機構是如何毀掉童子軍大會的?. August. 31, 2023 08:11. . 新萬金世界童子軍大會經過壹番周折於11日落幕。150多個國家的35000多名青少年在酷暑中展開“生存遊戲”，實際上活動本身已經中斷。如果想防止童子軍大會事件再次發生，就有必要留下白皮書。《東亞日報》采訪了負責大會籌備和運營的相關部門的前任和現任負責人。出乎意料的是，由於沒有壹個人反省，最終沒能完成白皮書。 執政黨和在野黨都公開地把責任推給他人。執政黨表示：“全羅北道和前政府利用童子軍大會開發了新萬金。”在野黨則表示：“女性家庭部和現政府準備得不充分。”冷靜地想壹想吧。衛生間那麽骯臟，難道是因為新萬金新機場的可行性調查被免除嗎？提供壞掉的雞蛋，難道是因為女性家族部即將被廢除嗎？政治鬥爭越是激烈，就離童子軍大會事件的本質越來越遠。 童子軍大會事件的原因是什麽?記者再次詢問了組織委員會、執行委員會、韓國童子軍聯盟的相關人士。在推卸責任的同時，也有共同的回答。“公務員沒有做該做的事。” 有人說，童子軍大會事件是官災。與記者通話的相關人士表示：“即使在現場要求解決問題，組織委員會也像上司壹樣，沒有行動起來。代理前、現政府的兩名共同組織委員長之間的矛盾非常嚴重。韓國童子軍聯盟、全北道、女性家庭部之間沒有溝通。” 曾在童子軍大會做過醫療服務的壹名醫生表示：“沒想到官僚組織僵硬到那種程度。本應迅速應對現場情況，但誰也沒有做出負責任的回答。”壹年前預告童子軍大會混亂的共同民主黨議員李元澤（音）反問道：“衛生間衛生問題是復雜的政策問題?還是需要龐大的預算?” 新萬金世界童子軍大會以政府和地方自治團體等官方壓倒韓國童子軍聯盟等民間的奇異結構舉行。本來童子軍大會是為青少年提供鍛煉自己的機會、成長為全球市民的活動。民間的自律性和創意性是重要的活動，官僚組織只要幫忙就可以了。 但是成立了由女性家庭部、行政安全部、文化體育觀光部參與的龐大的組織委員會。執行委員會由面臨新萬金開發課題的全羅北道另行組成。隨著政治意圖的介入和懶惰的官僚組織對此袖手旁觀，發生了“童子軍大會事態”。 從最近報道的韓國童子軍聯盟會議記錄來看，德國隊指出，“開幕式因為管理人潮失敗而帶來了危險”，暗示將提前撤離。女性家庭部部長金賢淑回答稱：“在6日的演唱會上將安排500名安全人員。”對此，葡萄牙隊壹語道破：“重要的不是增援人力，而是要好好工作。” 公務員們為什麽沒有行動呢？開幕第二天的4日，韓國國務總理韓德洙在野營場擦了馬桶。同壹天，尹錫悅總統指示：“無限制提供冷氣公交車和冷藏冷凍塔車。”這時，公務員們才開始有條不紊地行動起來。這也從側面證明了此前在童子軍大會現場缺乏領導力。無論組織委員長有多少人，童子軍大會的主管部門是女性家庭部，其首長是金賢淑部長。金部長在童子軍大會事件後壹次也沒有做出負責任的說明。

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