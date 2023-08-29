財界大力推動水產品消費……推進平臺入駐. August. 29, 2023 08:31. by 洪錫鎬記者、韓在熙記者 will@donga.com,hee@donga.com. 日本福島第壹核電站汙染水開始排放後，對國產水產品消費停滯的憂慮越來越大，在這種情況下，財界開始著手促進消費。 大韓商工會議所28日表示，為了擴大中小工商業者的銷路，正在推進讓水產品銷售企業入駐與中小風險企業部壹起運營的“中小企業福利平臺”的方案。大韓商工會議所計劃通過水協中央會，給接到要求的水產品銷售企業提供入駐平臺的機會。 大韓商工會議所還將以會員公司為對象，開展鼓勵使用國產水產品作為中秋禮物的宣傳活動。這是本月初商工會議所會長崔泰源和海洋水產部部長趙承煥、水協中央會會長盧東鎮會面，討論國內企業和水產業界相生方案的後續措施。 韓國貿易協會也與海洋水產部壹起展開了刺激水產品消費的活動。貿易協會向會員公司發送通知，提出了以擔心產地積壓的水產品為中心，用於團體供餐或作為中秋禮物使用國產水產品的方案等。貿協還計劃招募漁村工作度假（工作和休假並行）參加者，支援住宿、體驗費用。貿易協會會長具滋烈23日會見趙承煥、盧東鎮，討論擴大水產品消費的方案後表示：“貿易協會本身也會積極合作。” 壹些企業也開始促進水產品消費。HD現代決定在全國86家營業場所的公司內部餐廳增加利用最近銷售不振的魚種石斑魚和鮑魚的菜單。集團全體餐飲人員每天約達5.5萬人，預計到年底水產品追加消費量將達到100噸。HD現代相關人士表示：“每當農漁民遇到困難時，都會進行大量購買。聽說養殖石斑魚和鮑魚銷售低迷，最近和水協中央會簽訂了業務協議。” 政府計劃於30日與三星Welstory、新世界食品、CJ Freshway等供餐企業舉行討論促進國產水產品消費的座談會。

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