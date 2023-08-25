謝謝妳還活著. August. 25, 2023 08:39. . 想變幸福。早晨在醫院裏，我曾懇切地希望幸福。世界上最遠離幸福的地方不是醫院嗎？因為只要來到這裏，所有的擔心、憂慮、不幸就會壹團壹團地升起來，感覺幸福就像幽怨感傷的奢侈壹樣。我在等正在手術的孩子。 第二個孩子三歲的時候做了小手術。雖然是簡單的手術，但這是給3歲的身體進行全身麻醉，在肚子上打壹個小洞進行的手術。作為監護人，我和孩子壹直呆到了進手術室的門前。穿著無菌服抱著孩子，註射麻醉劑後，孩子噗嗤壹聲倒下了。像紙娃娃壹樣栽在我的懷裏。“已經睡著了，不用擔心。要進手術室了。”“醫生，真的拜托您了。”喉嚨硬住了。但是我無能為力。把孩子送進手術室出來壹看整個走廊空蕩蕩的。孤零零地壹個人流下了眼淚。因為心煩意亂，不能靜靜地坐著，所以站在走廊裏等孩子。 焦急等待的時間過得很慢。那段時間太可怕了，我想起了和孩子們幸福的瞬間。什麽事都沒有發生的平凡的壹天。睡懶覺起來擁抱彼此滾來滾去的早晨。吃著冰泣淋慢悠悠地回來的胡同路。父母節收到用蠟筆畫的媽媽的臉作為禮物。看著熟睡的孩子們送上晚安親吻的夜晚。過去，疏遠了才清晰起來。原來我真的很幸福啊。在離幸福最遠的地方找到了幸福。等孩子出來，我就抱他。那時對我來說，最親近、最懇切的幸福就是擁抱。手術順利結束。發現媽媽後，把哭得哇哇大哭的孩子抱了很久。 看著半夜睡著的孩子。可能是因為睡得太熟了，突然害怕起來。摸了摸孩子的鼻子，探了探身體，輕輕撫摸。手關節能感受到的柔弱氣息，輕輕跳動的心跳和溫暖的肌膚。孩子還活著。到底是什麽呢？撫摸睡著的孩子而安心的這份心。活著，也許是壹件非常危險和脆弱的事情。小小的人呼吸成長不是理所當然的。這是奇跡般的事情。 那壹刻我明白了。我愛著從自己的身體裏出來，哭著笑著成長，痛醒之後又睡著，重新睜開眼睛的這壹生命。什麽都不奢望，愛誰的事情是可以的。我的擔心，悲傷和痛苦，還有幸福。不知不覺間，悄悄地撩開了成為我所有理由的孩子的頭發。謝謝妳還活著。孩子生病的夜晚，撫摸活著的孩子而安心的夜晚，將像秘密壹樣停留在世上所有的父母身上。

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