混亂的“童子軍大會”，沒有壹個機構承認“我有責任”. August. 14, 2023 08:05. . 來自154個國家的4.3萬人參加的第25屆世界童子軍大會11日在韓流演唱會為壓軸戲落下帷幕。從本月1日活動第壹天開始，全羅北道新萬金野營地的溫熱病患者層出不窮，隨著不良附屬設施的真相浮出水面，焦急的國民們看到最後壹天帶著笑容離開仁川機場的隊員們，應該是松了壹口氣。這得益於企業、大學、宗教團體以及市民們像自己的事情壹樣站出來，為提前從新萬金撤出的隊員們讓出宿舍，準備代替項目，為他們加油助威。 現在應該冷靜地回顧壹下100年童子軍大會歷史上最糟糕的新萬金大會的失敗原因。但為了舉辦童子軍大會，僅是直接事業費就投入了1171億韓元的稅金，因此必須徹底查明責任。但是，在童子軍大會組委會所屬的5個機構和負責執行委員會的全羅北道等8個機構中，沒有壹個機構低頭表示“這是我的責任”。中央部門稱“要怪地方自治團體”，地方自治團體則稱“中央的指揮部是問題所在”。舉行大型國際活動時忙著分享烏紗帽的人們看到問題爆發後，紛紛令烏紗帽失色地自稱“沒有責任”，想全身從中而退。 在5個機構中，女性家庭部壹直主導著童子軍大會的準備工作。但童子軍大會籌備機構成立時擔任首任委員長的前女性家庭部部長卻說：“對女性家庭部施加了過度的指責。”曾吹牛聲稱“壹切準備就序沒問題”的現任部長則閉口不言。行政安全部和文化體育觀光部也劃清界限說：“（關於責任）難以回答。”此次活動因選擇新萬金灘塗作為野營場所而開始出現混亂。盡管如此，在選定用地時擔任韓國童子軍聯盟總裁的人說：“我的錯誤壹點也想不起來。”意思是說，自己沒有贊成在新萬金舉辦。前任總裁說的這種話，連普通的童子軍隊員都不會說。 新萬金童子軍大會慘案之所以更加令人痛心，是因為1991年8月在酷暑中盛況空前地在江原道高城舉辦了童子軍大會。高城童子軍大會的直接事業費為162億韓元，換算成現值是442億韓元，相當於新萬金大會的38%。32年來經濟規模飛速增長，但行政能力卻大為退步，原因是什麽？應該回顧議事決定和執行過程的混亂，仔細分析預算執行明細，找出失敗的原因，並留下教訓。

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