權益委員會：“配偶除外，只對議員擁有的虛擬貨幣進行全面調查”……執政黨：“本周內提交同意書”，在野黨：“有必要進壹步討論”. August. 03, 2023 07:43. by 崔慧玲記者、金恩智記者 herstory@donga.com,eunji@donga.com. 據悉，國民權益委員會對國會議員擁有的虛擬資產展開全員調查，再次向國會發送了除配偶和子女等人外個人信息同意書的表格。此前，權益委員會曾向國會發送過包括配偶和直系親屬在內的個人信息同意書，但遭到部分議員的反對，因此這壹次把調查範圍縮小到了議員本人。 國民力量黨院內核心相關人士2日表示：“1日，從權益委員會收到了新的同意書樣式，需要提供除配偶和直系親屬之外的個人信息。到目前為止，已有90多名議員同意，計劃在本周內收集同意書。”該黨院內發言人張東赫當天會見記者時，就排除對配偶和直系親屬的調查壹事表示：“應該考慮，在沒有法律義務的情況下，僅僅因為（議員的）配偶或直系親屬是家人而要求無條件同意是不是合適。” 此前，國會在5月25日的全體會議上通過決議，其內容是所有國會議員應主動申報所擁有的虛擬資產的明細，同意權益委員會調查國會議員取得、交易、失去虛擬資產的明細。國民力量黨上個月27日召開全體議員大會，決定以朝野協商為前提向權益委員會提交信息提供同意書，但在決議通過後的70天裏沒有提交同意書。 共同民主黨的立場，是積極參與權益委員會的國會議員全體調查。該黨院內核心相關人士表示：“對議員本人所擁有的虛擬資產及交易的調查已經從黨層面提交過壹次同意書，因此向權益委員會提交沒有問題。”此前，共同民主黨曾於6月從所屬全體議員那裏得到了旨在全面調查虛擬資產的個人信息同意書。 共同民主黨的立場是，對於排除配偶和子女等問題，有必要進行進壹步討論。院內發言人金漢圭前壹天在黨會議結束後會見記者時表示：“（權益委員會）已經準備了表格，不僅是議員本人，而是對配偶和直系親屬進行調查，不僅是虛擬資產交易明細，也包括與虛擬資產相關的金融賬戶。正在從這壹部分是否符合當初國會通過的決議的宗旨的角度出發，進行討論。”

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