世代相傳的愛. July. 27, 2023 08:09. . 彼此相愛，長長久久健康幸福地生活著。每個人對家人的期望都差不多。如果家庭的和睦和健康能夠世代相傳，還有比這更高興的事情嗎？芬蘭的象征主義畫家胡戈•辛貝裏也是懷著這樣的理想獻身於家人的人。 每年夏天，辛貝裏都會和家人壹起去芬蘭安靜的海邊村莊涅門勞塔（音譯）旅行。經常住在那裏的別墅，描繪家人的日常生活。《傍晚時分》（1913年•照片）也是在涅門勞塔畫的。畫中的模特是辛貝裏的父親尼古拉和他的兒子湯姆。當時父親90歲，兒子2歲。夕陽西下時，老人和孫子親切地牽著手在海邊散步。白胡子老人的黑色衣服和金發孩子的白色衣服形成了鮮明的對比。站在海邊的老人象征著回歸大自然的時間越來越近。相反，剛剛起步的孩子象征著人生的開始。曾是軍隊公務員的尼古拉生下了超過10個孩子，辛貝裏出生時已經51歲了。結婚較晚的辛貝裏在38歲時才生下了第壹個兒子湯姆。撫養大家庭養育自己的父親現在由兒子辛貝裏照顧。畫作雖然只描繪了爺爺和孫子，但是畫家的視線也展現了三代人的魅力。用愛連接起來的三代家庭是這幅畫的真正主題。辛貝裏懇求心愛的父親和兒子永遠健康幸福，並拿起筆來。 他的祈禱行得通嗎？尼古拉此後又活了2年，在92歲去世。他的兒子湯姆也很長壽，活到了94歲。遺憾的是畫家本人。父親去世兩年後因病去世。享年44歲。這還不到他的父親和兒子人生的壹半。即便如此，將三代家庭的愛和幸福永遠刻在畫幅上，應該算是某種安慰吧。

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