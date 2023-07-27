希臘山火進入第八天，遊客等2萬人被疏散……意大利南部遭遇嚴重高溫天氣，北部遭受強風襲擊. July. 27, 2023 08:08. by 趙은아 achim@donga.com. 希臘、意大利等南歐正遭受異常氣候的折磨。由於酷暑和暴雨，遊客紛紛逃離現場，人員傷亡也接連不斷。地中海的水面出現20年來最高溫。 據路透社25日報道，當天下午在希臘首都雅典北部休養地埃維亞島，用於撲滅山火的消防飛機墜毀，造成2人死亡。在現場還發現了被燒毀的牧業者的屍體。埃維亞島從23日開始發生山火，動員了4架消防飛機和100名消防員滅火，但火勢仍未得到控制。羅多斯島從18日開始到當天為止，已經連續8天發生山火，包括遊客在內的2萬人以上被疏散。科爾普島也有約2500人因山火逃生。據當地媒體推算，上周有3.5萬公頃的希臘森林被燒毀。 意大利北部25日刮起強風，導致2名女性死亡。據悉，由於預計會造成1億歐元（約1400億韓元）以上的財產損失，政府將發布緊急措施。保護市民-海洋部部長內洛·穆蘇梅奇表示：“內閣已經做好了宣布進入緊急狀態的準備。” 相反，意大利南部則被持續的高溫所籠罩。以當天為基準，南部16個城市發布了嚴重酷暑警告的紅色警報。據安莎通訊社報道，在卡拉布裏亞，壹棟住宅起火，壹名98歲的男性死亡。西西裏島部分地區24日氣溫上升到47.6攝氏度，接近兩年前在這裏創下的歐洲最高氣溫（攝氏48.8度）。 西班牙海洋科學研究所當天發表說，地中海日平均水面溫度為28.71攝氏度，打破了2003年8月23日28.25度的紀錄。

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