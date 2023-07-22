黨政：“7年內對掉頭企業提供100%稅制優惠”. July. 22, 2023 07:48. by 申나리 journari@donga.com. 進軍海外後回歸國內的“掉頭企業（回流企業）”的所得稅和法人稅減免期限將從7年延長到10年。對勞動者的生育、保育津貼的所得稅免稅限額也從每月10萬韓元擴大到每月20萬韓元。 國民力量黨政策委員會21日表示，在本月19日政策委議長朴大出和企劃財政委幹事柳性傑議員、企劃財政部相關人士出席的《2023年稅法修正案》實務黨政協議中做出了上述決定。黨政（執政黨和政府）表示：“明年稅法修訂案的基本方向是提高經濟活力、穩定民生經濟、應對未來”，“將促進企業投資和雇傭，在高物價、高利息下減輕平民和中產階層的稅負。” 首先，黨政決定對回歸國內的企業給予的所得稅、法人稅減免優惠從目前的“5年100%+2年50%”擴大到“7年100%+3年50%”。朴議長在協議中強調，“韓國經濟的支柱制造業要想再次飛躍，創造更多優質的工作崗位，就要加強對進軍海外企業回歸國內的稅制支援。” 有評價稱，此次決定是為了促進進軍中國及東南亞等地的國內企業的回歸而實施的“企業回流（Reshoring•海外生產基地回歸本國）”政策的壹環。此前，產業界因高生產費用和政府限制之後的中美矛盾激化，脫離中國的企業增加，因此要求向回歸國內的企業擴大稅制支援的呼聲很高。 國民力量黨向政府提出了對低生育、高齡化、地區消失等未來社會變化的稅制改編的要求。勞動者的生育、保育津貼所得稅、免稅限額比現行增加了1倍，這也將在稅法修訂案中反映。同時，對新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）後陷入困境的小型個體戶和中小企業，△信用卡等結算金額的附加價值稅減免特例 △中小企業就業青年的所得稅減免等稅制支援也將實現。 國民力量黨向政府要求，在支援確保K內容產業全球競爭力的影像內容投資的稅制支援的同時，從今年開始適用風險企業投資的稅制優惠，以便在年內建立1號民間風險母基金。

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