拜仁隊將派隊醫到首爾為金玟哉進行體檢……金玟哉轉會拜仁進入倒計時. July. 07, 2023 08:03. by 金正勛記者 hun@donga.com. 金玟哉（27歲•那不勒斯隊）結束在基礎軍事訓練所的軍事訓練後，轉會到德甲豪門拜仁慕尼黑隊的可能性越來越大。 進入忠清南道論山市陸軍訓練所接受為期3周的基礎軍事訓練的金玟哉在6日結束結業儀式後出所。金玟哉在2018年雅加達-巨港亞運會上作為中後衛出戰，幫助韓國足球代表隊奪冠，得到了兵役優惠。他在今後的34個月裏作為體育要員服役，完成544個小時的誌願活動後，將結束兵役義務。 隨著金玟哉解決軍隊服役問題，其轉會拜仁隊的速度似乎加快了。去年夏天轉會意甲那不勒斯隊的金玟哉作為中後衛表現活躍，為球隊時隔33年再次登上意甲冠軍寶座起到了核心作用，並被選為2022~2023賽季意甲最佳防守球員。得益於這樣的活躍表現，金玟哉得到了英超（EPL）曼聯隊和拜仁隊等歐洲頂級俱樂部拋出的“橄欖枝”。 拜仁隊的動向也給金玟哉去拜仁隊的可能性增加了力量。從拜仁隊派來的隊醫在金玟哉離開訓練所後，立即在首爾對他進行了體檢。熟悉轉會市場的壹位相關人士表示：“考慮到夏季休賽季期間金玟哉要進行基礎軍事訓練等，日程較多，因此經紀人向拜仁隊方面提出了相關要求，拜仁隊破例向首爾派遣了隊醫。”通常情況下，球員會訪問俱樂部進行入隊體檢，但拜仁隊考慮到金玟哉的日程安排，在其出所當天將球隊隊醫派往韓國，表現出了積極性。如果體檢測試沒有問題，只要在合同上簽字，金玟哉就可以轉會到拜仁隊。 拜仁隊等球員在合同上簽字後，只要按照解約金（最低轉會費）條款向那不勒斯支付轉會費，轉會程序就將結束。《天空體育》德國版報道說：“拜仁隊將在幾天內向那不勒斯支付金玟哉的買斷金額5000萬歐元（約707億韓元）”，“金玟哉將以年薪1200萬歐元（約170億韓元）為條件，到2028年為止與拜仁隊簽訂5年的合同。”金玟哉方面的相關人士表示：“在進行體檢後，將在國內討論剩余的合同細節等，並好好休息”，“預計7月中旬出國。”應那不勒斯俱樂部“不要與媒體接觸”的要求，金玟哉當天沒有發表結束基礎軍事訓練的感想和轉會相關的立場。 此前，被公認為歐洲足球轉會專家的法布裏奇奧•羅馬諾表示：“金玟哉和拜仁隊就轉會相關的核心部分達成了協議，金玟哉已經做好了離開那不勒斯隊的準備”，“球迷們只要等到公布結果為止就可以了。”意大利足球俱樂部也表示，“那不勒斯隊為了代替已確定轉會的金玟哉，正在集中精力引進亞特蘭大隊的後防新星喬爾喬•斯卡爾維尼。”

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