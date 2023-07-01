U-17亞洲杯決賽將上演韓日之戰，韓國再登亞洲之巔僅差最後壹步. July. 01, 2023 07:52. by 金東昱 creating@donga.com. 韓國17歲以下（U-17）男子足球國家代表隊進入了亞洲杯決賽。韓國隊將在決賽中對陣日本隊，時隔21年之後再次挑戰該大賽冠軍。 上月29日，在泰國巴圖姆塔尼體育場舉行的2023亞洲足球聯盟（AFC）U-17亞洲杯半決賽中，韓國隊憑借白仁宇（龍仁市足球中心U-18梯隊）的任意球以1比0擊敗了烏茲別克斯坦隊。韓國隊將於7月2日晚9時與此前以3比0戰勝伊朗隊的日本隊爭奪最後的冠軍獎杯。在今年迎來第19屆的U-17亞洲杯上，韓國和日本首次以決賽對手的身份展開對決。 韓國在該大賽上曾於1986年和2002年兩次奪冠。雖然在2008年和2014年也進入了該大賽的決賽，但分別輸給了伊朗和朝鮮，獲得了亞軍。日本作為該大賽最多冠軍國（3次），繼上屆大賽之後將挑戰賽事2連冠。 韓國和日本的決賽是矛與盾的對決。包括本次大賽的3場小組賽在內，韓國隊在5場比賽中攻入15球，僅失4球。同期日本隊打進19球，失6球。防守方面韓國領先，進攻方面日本領先。韓國隊和日本隊還在爭奪射手王。韓國隊的尹道英（忠南機械工業高中）、金明俊（浦項制鐵高中）和日本隊的望月耕平各攻入4球，在本次大賽射手榜方面占據並列第壹。 韓國隊在本屆U-17亞洲杯上的戰績為4勝1負，日本隊為4勝1平。在歷史交鋒戰績方面，韓國以11勝9平6負占據領先。但在去年6月國家代表隊（當時U-16）之間展開較量時，韓國隊以0比3負於對手。U-17代表隊教練卞成煥（音）表示：“與日本的決賽將會非常激烈”，“韓國和日本都暴露出了戰鬥力。根據賽前哪支球隊狀態恢復得更好，勝負的天平將偏向壹方。”

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