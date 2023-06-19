尹錫悅將在巴黎為“申辦世博會”親自用英語進行競爭陳述. June. 19, 2023 07:55. by 張寬錫 jks@donga.com. 自稱“大韓民國壹號營業員”的尹錫悅總統將親自參與申辦2030世界博覽會的競爭陳述（PT），用英語進行演講。 總統室18日表示：“尹總統將作為最後演講者親自參加當地時間20日下午在法國巴黎舉行的第172屆國際展覽局總會上進行的2030世界博覽會競爭陳述。”尹錫悅決心通過英語演講，向參加大會的國家代表團表明申辦世博會的強烈意誌和真心。 尹錫悅將與《江南style》的歌手鳥叔（PSY）和學界、創業公司代表等各界各層演講者壹起，在現場陳述中擔任最後的演講者。女子組合AESPA的隊長卡莉娜、世界聲樂家曹秀美等將通過視頻登場，展現韓國的“軟實力”。此次陳述是申辦世博會競爭過程中共5次陳述中的第四次，今年11月即將決定主辦國，因此被認為是決定選票走向的分水嶺。競爭對手沙特阿拉伯和意大利也將進行陳述。 據悉，尹錫悅參加陳述的日程被公開後，競爭對手沙特阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼也決定訪問巴黎。以陳述活動或正式招待會等為契機，去年11月訪韓時舉行會談的尹錫悅和穆罕默德是否時隔7個月再次見面，也備受關註。 總統室相關人士表示：“在第三次陳述中展現了壓倒性‘韓國文化產品’力量的韓國，在此次第四輪也將通過多種視頻和發布，令人不覺無聊地持續約30分鐘的競爭陳述，計劃有號召力地向全世界展覽局代表傳達舉辦世博會的應當性。”

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