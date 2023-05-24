為了壹只海星. May. 24, 2023 07:50. . 數萬只海星被暴風雨刮到海邊。沒有水就無法生存的海星們，現在似乎毫無疑問地要死在沙灘上了。但是在海邊散步的小女孩拿起壹只海星扔進了海裏。有個老人看著那個樣子說。“孩子，這個海邊雖然沒有幾十萬只，但也有數萬只海星。妳救了幾只能有什麽區別嗎？”少女壹邊抓著壹只扔向大海壹邊說。“對它（海星）來說差別很大。” 這是當了17年的僧侶，還俗後致力於真理傳播的瑞典人維奧倫-納蒂科•林德布拉德講述的故事。問“數萬只中能救活幾只有什麽區別”的老人，像極了在壓倒性的現實面前輕易放棄的我們自己。老人的話很現實。以個人的力量不可能改變大勢的現實是存在的，在這種情況下死心是理所當然的。但是少女的話也同樣現實。如果像老人壹樣看待世界，少女的行為可能看起來微不足道，但對於那些有著生命危險的海星來說，這是壹件非常了不起的事情。雖然微不足道，但如果壹個壹個地聚集在壹起，也許就能救活所有人。也就是說，不要悲觀、懷疑、冷嘲熱諷，要給小事賦予意義。也就是說，如果感到可憐，就不要斤斤計較，要首先付諸行動。 詩人趙東華這樣唱出了那種心情。“不要說我獨自開花鱷草地會改變嗎鱷妳開花，我開花鱷最終草地就會變成壹片花地。”因為每壹朵花都會聚集在壹起變成壹片花地，所以從我開始，妳和我壹起努力吧。不要對我說“我壹個人開花，妳壹個人努力，世界就會改變嗎？”的話。林德布拉德講述的故事娓娓道盡戰勝尼采所說“客人中最奇怪的客人”的虛無主義的智慧。

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