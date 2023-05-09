美國得州發生槍擊案，韓裔夫婦和3歲兒子死亡. May. 09, 2023 07:59. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 據悉，美國得克薩斯州奧特萊斯6日的槍擊事件導致韓裔壹家三口死亡，壹人傷勢嚴重。據悉，壹家人周末下午壹起來到達拉斯郊外的艾倫市奧特萊斯，遭遇了慘劇。 據駐休斯敦總領事館達拉斯辦事處和達拉斯地區韓人教會當地時間7日透露，前壹天發生的槍擊事件導致趙某（38歲）、姜某（36歲）夫婦和3歲兒子死亡。目前，5歲的另壹孩子已被送往醫院接受治療。 據達拉斯韓人媒體報道，趙某和姜某分別是律師和綜合醫院的牙科醫生。去過醫院的地區韓人教會相關人士表示：“遺屬們陷入了沖擊，所以很難詳細說明。現在大家都受到了很大的沖擊。”據悉，這對夫婦是韓裔第二代，雖然擁有美國國籍，但壹直誠實地在韓裔教會活動。 據美國有線電視新聞網（CNN）當天報道，槍擊犯從自己車上下來後，立即用AR-15類槍支向奧特萊斯店裏亂射，並留下了100發以的彈殼。犯人被確認為33歲的男性毛裏西奧·加西亞，但其動機尚不明確。 據外媒報道，得克薩斯調查當局認為犯人壹直從事“新納粹”和白人優越主義活動，正在調查是否犯下了種族仇恨犯罪。經確認，在現場被擊斃的犯人的衣服上掛著被稱為極右極端分子的“右翼敢死隊”徽章。犯人瞄準亞洲人的可能性使美國的韓人社會也陷入了沖擊之中。警察當局對8名死亡者和7名受傷者的人種等身份保持沈默。

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