強行通過→否決權→接連等待否決……這種消耗戰一次就夠了. April. 17, 2023 07:54. . 尹錫悅總統行使再議要求權（否決權）的《糧食管理法修訂案》13日在國會再議結果中被否決。共同民主黨在同一天還試圖處理《護理法》製定案，但國會議長金振杓推遲提交全體會議，但如果朝野未能達成協議、共同民主黨強行處理，有可能再次發生類似《糧食管理法》的情況。如果擁有國會多數議席的共同民主黨單獨處理、總統行使否決權、重新表決時再次否決等消耗性的對峙無限反復，民生懸案可能會被拋在腦後。 糧食法修訂案在上個月底由共同民主黨直接提交並通過了國會全體會議，但在總統行使否決權後，球回到國會。要想重新通過，需要過半數在籍議員出席和三分之二以上出席議員的贊成，但共同民主黨試圖在全體會議上重新表決，但未能達到必要的法定人數。該黨院內代表朴洪根表示：「不會就此放棄。」該黨正在討論提議《新糧食管理法》，其宗旨是政府和執政黨反對的「政府義務收購剩余大米」。 護士法製定案是護士團體和其他職業醫療團體之間意見分歧較大的法案。金振杓議長表示，「希望朝野通過協商製定合理的對策」，把表決推遲到下次全體會議。共同民主黨計劃無論如何都要按原案處理，因此很有可能重演強行通過→行使否決權→否決的過程。 問題是現在才剛剛開始。共同民主黨把人們擔心很有可能破壞公營廣播支配結構的廣播法修訂案直接提交到了總會。預計，將使企業就非法罷工造成的損失申請賠償的權利實際上無效的《黃色信封法》也將直接提交。對非法罷工造成的損失，金振杓表示，「擔心直接上呈的法案不斷增加」，推遲《護理法》的處理也是出於這個原因。 共同民主黨不想停止立法的獨奏，政府和執政黨也沒有為了打破朝小野大的局面而主動向在野黨伸手的意誌。在這種情況下，圍繞法案的社會矛盾將日益激化。國會裏，由巨大在野黨主導單方面通過法案、總統予以否決、在野黨再次試圖重新表決但最後以失敗告終的消耗戰是浪費國力。國會的權威受損也不可避免。這樣的立法消耗戰一次就夠了。現在應該回到解決民生問題的軌道上來。

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