想和摯友分享珍貴的心的季節. April. 03, 2023 07:56. . “茗禪（飲茶入禪）草衣送來了自己制作的茶，相較蒙頂和露芽茶也毫不遜色。特寫此文以報答，借白石神軍碑之意。由病居士隸書書寫。”—出自阮堂金正喜的《茗禪》中 這是流放到濟州的阮堂金正喜（1786~1856年）先生對當代禪僧、茶文化先驅茗禪草衣禪師（1786~1866年）表達感謝的文章。草衣和阮堂是壹輩子的朋友。雖然兩人的身份不同，但通過藝術、學問、茶道，兩人結下了深厚的友情。在這篇文章中，愛惜彼此的字跡和茶道的兩人的心意原封不動地流露了出來。《茗禪》是阮堂50多歲時的壹部作品，可以說是他現存最出色的書法和最佳作品。 阮堂稱贊朋友親手制作的茶，將其與中國傳說中的名茶“蒙頂”和“露芽”作比較。最終，懇切地告白說，壹口茶將自己帶到了入禪的境地。 第壹次看到該作品是在20世紀80年代初、中期的壹個初夏，當時還是高中生的我在城北洞北壇莊寶華閣1樓展示室遇見了該作品。巨大的“茗禪”字樣自不必說，兩邊寫著的內容就像在點燃我的心火壹樣。 竟然沈醉於朋友送來的茶中，到了入禪的境界……那顆心顯得帥氣無比。幼小的心靈，我也模仿了阮堂的字跡。在家訂閱的《東亞日報》已過日期的報紙磨墨刷子，自己感到很欣慰。 當時“我的草衣禪師”是美術史學家秀巖李元馥先生。引領我觀看《茗禪》的他也是我的天主教教父。抱著阮堂的心態，今天想代替茶，拿著壹瓶酒去拜訪老師。和老朋友分享珍貴的心還有比這更好的季節嗎？看著窗外，不知不覺間櫻花開得很紅火。

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