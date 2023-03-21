與韓美軍事演習同步，朝鮮啟動“核戰爭機器”進行演習. March. 21, 2023 07:42. . 據朝鮮媒體昨天報道，朝鮮18日和19日舉行了戰術核武器運用部隊“核反擊假想綜合戰術演習”。演習第壹天，朝鮮對核攻擊命令的下達和接收、核武器處理、啟動程序進行了檢查，第二天發射搭載模擬核彈頭的戰術彈道導彈，在800公裏以外的目標上空800米進行空中爆炸。朝鮮國防委員長金正恩表示：“只有具備隨時可以迅速、準確地啟動的核攻擊態勢，才能履行遏制戰爭的戰略使命。” 據分析，按照朝鮮的主張，隨著戰術核武器能力的技術高度化，朝鮮已經進入實戰核攻擊階段。雖然現在展示出了確保將核導彈發射到目標距離的上空，在特定高度準確爆炸的引爆操縱技術，這壹點是事實，但也是特別關註前壹天實施的“核打擊指揮體系管理演習”的原因。因為根據多種戰爭劇本，從傳達核攻擊命令到核武器的結合、發射，構建了自己的核指揮控制（NC2）體系，正式進行了程序熟練訓練。 去年9月，朝鮮把“國家核武力政策”法令化，其內容是即使領導層處於危險或戰爭局勢不利，也要進行核攻擊。隨時根據任意判斷先發制人使用核武器，甚至在指揮部發生故障時可以自動發射核武器，這種危險的“末日機器（Dooms誒ay Machine）”的運作實際上已經制度化。因此，在“任意時刻、意外情況下”迅速啟動的朝鮮核攻擊體系中，不可能具備防止誤判或事故引發偶發性核戰爭的安全裝置。 朝鮮如此只相信核武器的威力，這種“核狂熱”會讓韓半島陷入怎樣的危機，令人擔憂。朝鮮在韓美大規模聯合軍演“自由盾牌”期間舉行了此次核攻擊態勢演習。過去，朝鮮在美國戰略資產展開和韓美聯合軍演中緊張得屏住呼吸，但此次朝鮮在“死亡天鵝”B-1B戰略轟炸機進入韓半島作戰區域之前，果斷進行了發射彈道導彈的大膽挑釁。韓美應該具備更加周密的監視網和壓倒性的懲戒能力，堅決警告金正恩魯莽的賭博帶來的末日後果。

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