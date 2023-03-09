尹錫悅訪日訪美，經濟界人士大舉同行……應成為主賓而不是陪襯. March. 09, 2023 07:39. . 尹錫悅總統定於4月26日對美國進行國事訪問並舉行韓美首腦會談。這是拜登總統繼去年法國總統馬克龍之後，第二次以最高禮賓待遇的國事訪問形式迎接尹總統。韓日兩國正在協調尹總統本月內訪問日本舉行首腦會談的日程。據悉，總統室計劃在此次尹總統訪問美國、日本時組成大規模經濟使節團同行。 這是韓國首腦自2011年以後時隔12年再次對美國進行國事訪問。雖然這是考慮到同盟70周年的象征性而做出的決定，但其中包含著美國面對朝核威脅和供應網危機，將此作為同盟劃時代發展契機的意誌。據悉，此次訪問的主題也定為“行動的同盟”。如果尹總統訪日成行，這意味著時隔12年再次啟動韓日穿梭外交。文在寅前總統4年前曾訪問過日本，但當時是為了參加二十國集團（G20）會議。 如果尹總統繼訪日之後再次訪美，甚至參加5月廣島七國集團（G7）峰會，韓美日三角合作體制將更加堅固。在對美國針對朝核和導彈高度化的延伸威懾承諾的懷疑不小的情況下，應該加強與共享這種憂慮的日本的安全合作，成為確認美國實際核威懾承諾的契機。 不過，即使說訪日、訪美的實際成果取決於經濟也不為過。韓美同盟已經超越安保，擴展到了經濟和技術同盟。《華盛頓郵報》報道了尹總統將進行國事訪問的消息，並援引美國相關人士的話說：“三星、SK、現代等數十億美元的對美投資起到了核心作用。”韓日關系自1963年建交以來，其中心也是經濟。總統室還計劃訪日期間韓日首腦共同會見兩國經濟界人士。 此次作為經濟使節團同行的企業家們不應該成為總統外交的陪襯，而應該受到實質性的主賓待遇。在代言韓國經濟界的聲音時，也應毫不猶豫。作為拜登總統的第壹位國賓，馬克龍總統還對美國歧視外國產品直言不諱，稱其“極具攻擊性”。目前，為避免韓國企業因《半導體科學法》等“美國優先主義”立法而遭受損失，這是“大韓民國頭號營業員”的任務。

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