擴大工作時間選擇範圍，每周可集中工作69個小時. March. 07, 2023 07:49. by 李美智 image@donga.com. 韓國政府6日表示，將推進此前被局限在“每周52小時”的工作時間制的大規模改革。韓國政府計劃把迄今70年間被“周”束縛的管理單位擴大到月、季度、半年、年單位，提高靈活性，如果加班或休息日工作過多，可以代替津貼享受休假。這是需要修改法律的事項，但由於共同民主黨和正義黨等在野黨反對，能否通過朝小野大的國會還是未知數。 當天，政府在緊急經濟部長會議上確定並發表了勞動時間制度改革方案。雇傭勞動部部長李正植就對現有的勞動時間制進行改革的背景表示：“因為是整齊劃壹、僵硬的周單位限制方式，所以不能包含日益多樣化、高度化的勞資需求。” 目前，雇主不能讓勞動者工作合計每周法定基本工作時間40小時和延長工作時間12小時的52小時以上。有人指出，如果違反該規定，就會受到處罰，因此對於想在特定時期集中工作的工廠或短時間內進行高強度工作然後長期休息的勞動者來說，這將成為絆腳石。 改革方案把原本被拘束在“每周12小時”以內的延長工作改為每月52小時、季度140小時、半年250小時、年440小時以內，通過勞資協議可以自由選擇。每周最多工作時間也從現有的52小時增加到64-69小時。如果保證在工作日和工作日之間“連續休息11小時”，可以選擇69小時，否則可以選擇64小時。 改革方案還將引進之前沒有的“工作時間儲蓄賬戶制”。也就是說，如果加班、夜班、休息日工作1小時，將賦予工作時間的1.5倍的“1.5小時休假”，並集中這些休假，可以壹次性長期休假。 勞動時間相關規定也將得到緩解。目前，勞動者每工作4小時，就無條件地發生30分鐘的休息時間，因此出現了如果休半天假，最終要在4小時30分鐘後下班的情況。今後，勞動者可以放棄30分鐘的休息時間，只工作4個小時後下班。在每周52小時內選擇上下班時間、工作日等的選擇勞動制允許期限也從整個行業每年1個月增加到3個月，研究開發職則從3個月增加到6個月。

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