“世界杯五冠王”金旼鮮首次挑戰世錦賽金牌. March. 03, 2023 07:36. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “新冰上女皇”金旼鮮（24歲•議政府市廳）將挑戰速度滑冰世界錦標賽的個人首個冠軍。 金旼鮮將參加4日在荷蘭海倫芬蒂亞夫（Thialf）冰場舉行的2022~2023賽季國際滑聯（ISU）速滑世界錦標賽女子500米比賽。比賽開始時間是淩晨4時53分。金旼鮮是女子500米項目中獨壹無二的選手。從本賽季的世界杯第壹站到第五站，她包攬了女子500米所有金牌。在上月18日舉行的世界杯第6站比賽上，因失去金牌而未能成為全冠王。雖然在本賽季往返於國內外各種大賽之間，體力上的負擔很大，但最終她還是在該站獲得了銀牌。 雖然被稱為女皇，但是金旼鮮還沒有登上過世界錦標賽的領獎臺。金旼鮮此前的世界錦標賽最好成績是2016~2017賽季女子500米比賽的第15位。在最近出戰的2019 ~ 2020賽季中，她獲得了女子500米第18名的成績。 ISU在主頁上介紹參賽選手時，在談及金旼鮮時解釋說，“到上個賽季為止，只登上過壹次世界杯領獎臺（女子500米銅牌），但在本賽季的世界杯上，她獲得了500米五冠王，另有還有壹個亞軍”，“繼在世界錦標賽女子500米比賽中三次摘得金牌的李相花（34歲•退役）之後，（金旼鮮）有可能成為韓國的第二位女子金牌得主。” 金旼鮮此次大賽的最大競爭者是在2022~2023賽季世界杯第6站比賽在女子500米項目中奪冠的瓦內薩•海爾喬克（28歲•奧地利）。此外2020~2021賽季世界錦標賽亞軍彭克•科克（23歲•荷蘭）也是獎牌的有力競爭者。 金旼鮮還將參加本屆世錦賽女子1000米比賽。女子1000米比賽將於當晚11時57分開始。

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