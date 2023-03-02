俄羅斯將派最精銳外援前往巴赫穆特……烏克蘭無人機空襲俄羅斯領土. March. 02, 2023 07:35. by 開羅=姜成輝 常駐記者、李采完記者 yolo@donga.com,chaewani@donga.com. 俄羅斯入侵烏克蘭已超過壹年，烏克蘭在東部頓巴斯的據點城市巴赫穆特陷入苦戰。特別是，被稱為俄羅斯總統普京“私人部隊”的民間軍事企業瓦格納集團正在巴赫穆特提高攻勢，因此有人提出了烏克蘭軍隊撤出巴赫穆特的可能性。俄羅斯首都莫斯科附近的科倫納等本土各地遭到大規模無人機攻擊等，雙方均進入膠著局面。 據路透社等媒體上月28日報道，烏克蘭在東部頓涅茨克州巴赫穆特被俄羅斯軍隊逼退。烏克蘭總統澤連斯基當天表示：“最困難的地方是巴赫穆特。”烏地面部隊司令奧列克桑德·西爾斯基大校也表示：“敵人（俄羅斯軍隊）投入了訓練有素的瓦格納部隊。” 巴赫穆特前線的烏克蘭士兵也因不斷湧來的俄羅斯兵力而疲憊不堪。大學休學後入伍的塞爾吉·赫內茲迪洛（音，22歲）對英國《衛報》表示：“俄羅斯為了占領這座城市，像‘永不停止的管道’壹樣投入軍人。”甚至有證言稱，俄羅斯軍隊不顧傷亡情況投入兵力，“屍體就像被絞碎肉機絞碎壹樣”。 美國有線電視新聞網（CNN）報道說，澤連斯基的顧問亞歷山大·羅德揚斯基提出了從巴赫穆特戰略性後退的可能性。他說：“不能白白犧牲所有人力。” 俄羅斯上月28日在科隆納、2014年強制合並的烏克蘭南部克裏米亞半島等地遭到了疑似烏克蘭軍隊所為的無人機攻擊。科隆納距離莫斯科只有110公裏。路透社報道說，這是戰爭爆發以後對離莫斯科最近的地區進行的攻擊。 俄羅斯國防部也通過聲明表示：“烏克蘭試圖對連接克裏米亞半島的克拉斯諾達爾、阿迪蓋亞等地進行無人機攻擊。”雖然俄當局聲稱沒有損失，但當地媒體報道說，壹油庫因無人機空襲而發生火災。當天，俄第二大城市聖彼得堡普爾科沃機場上空也出現了不明物體，機場壹度停止了運營。 普京當天指示：“為應對烏克蘭和西方的間諜及破壞行為，應加強反諜活動。”他還要求加強對烏克蘭境內4個占領地的保安工作。

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