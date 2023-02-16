失眠癥治療APP首次被允許用作數碼治療機器. February. 16, 2023 07:44. by 金素英記者 ksy@donga.com. 政府允許使用治療失眠癥的智能手機應用程序（APP）。該應用程序是治療疾病或殘疾的軟件醫療器械--數碼治療機器之壹。這是首次對數碼治療機器進行臨床驗證並允許使用。 食品醫藥品安全處15日表示，允許使用國內企業Aimmed開發的失眠癥認知治療軟件“Somzz”。繼美國、德國、英國之後，韓國是世界上第四個允許使用失眠癥治療用數碼治療機器的國家。食品醫藥品安全處處長吳有京（音）表示：“韓國也迎來了數碼治療機器的時代。” Somzz通過智能手機應用程序實現了治療失眠癥患者的方法之壹“失眠癥認知行為治療方法”。失眠癥患者根據醫生的處方下載該應用程序後，將執行包括睡眠習慣教育、睡眠日記制作、腹式呼吸等訓練在內的6~9周的失眠癥改善項目。食品醫藥品安全處相關人士表示：“在國內3家臨床試驗機構進行了6個月的臨床試驗，結果顯示失眠癥嚴重度在使用Somzz前後，在統計上得到了有意義的改善。”通過精神健康醫學科和家庭醫學科等專家組成的醫療器械委員會，確認了Somzz的安全性。如果失眠癥患者在使用Somzz後仍沒有取得治療效果，將根據主治醫生的判斷進行藥物治療。 雖然政府下達了使用許可，但實際上失眠癥患者使用Somzz還需要壹段時間。保健福利部應該先指定可以利用Somzz開處方的醫療機構，繼而再討論是否對Somzz適用健康保險等的程序。目前，國內正在開發治療失眠癥、憂郁癥、註意力缺陷行動障礙（ADHD）、輕度認知障礙等的數碼治療機器。

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